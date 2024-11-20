Банки-банкрути виплатили кредиторам понад 2 млрд грн цьогоріч

Протягом січня — жовтня 2024 року сума задоволення вимог кредиторів банків, ліквідацію яких здійснює Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, склала понад 2 млрд грн. Про це повідомляє пресслужба Фонду.

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З цих коштів понад 81,5 млн грн отримали кредитори 4-ї черги (фізособи та ФОП понад гарантовану суму), 581,7 млн грн — кредитори 7-ї черги (юрособи-клієнти банку, які не є пов’язаними з банком особами). Решта коштів була виплачена кредиторам інших черг.

Окрім того, із зазначеної суми виплат за поточний рік понад 1,1 млрд грн спрямовано на задоволення вимог 3-ї черги, що виникли у т.ч. на покриття витрат Фонду на виплату гарантованого відшкодування вкладникам.

Загалом за час діяльності Фонду станом на 1 листопада 2024 року банки у ліквідації задовольнили вимоги кредиторів на 70,8 млрд грн, з яких понад 18,0 млрд грн погашено забезпеченим кредиторам, зокрема 16,4 млрд грн — Національному банку України (включно за рахунок звернення стягнення на предмет застави та майна поручителів).