Ціни на яблука в Україні зросли до максимуму за 8 років

Цього тижня українські садівники почали активно підвищувати ціни на якісні яблука. На сьогодні яблука продаються у межах 25−32 грн/кг, залежно від сорту, якості та обсягів пропонованих партій фруктів, що в середньому на 13 % дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня. Про це повідомляють аналітики EastFruit.

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Чому дорожчають яблука

Насамперед зростання цін на ці фрукти ключові гравці ринку пов’язують із помітною активізацією торговельно-закупівельної діяльності в даному сегменті.

За словами самих виробників, якщо тижнем раніше попит на місцеве яблуко був відносно невисоким, то вже сьогодні підвищену зацікавленість у закупівлі цієї продукції виявляють покупці практично всіх категорій.

Пропозиція яблука високої якості на ринку України досить обмежена, що також сприяє зростанню цін на ці фрукти. Багато садівників наразі пропонують до продажу в основному продукцію, якість якої почала погіршуватися через тривале зберігання.

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Водночас якісне яблуко традиційно вирушає на експорт, а деякі садівники планують продавати його не раніше за початок весни.

Варто зазначити, що на сьогодні яблука в Україні вже надходять у продаж у середньому на 61% дорожче, ніж за аналогічний період минулого року. Загалом вартість цих фруктів в Україні наразі є найвищою за останні 8 років.