Шмигаль пояснив, чому Україна не може зупинити транзит російської нафти до ЄС

Припинення транзиту російської нафти трубопроводом «Дружба» буде порушенням з боку України договору до Енергетичної хартії та угоди про асоціацію з ЄС, що може стати підгрунтям для притягнення нашої країни до відповідальності з виставленням фінансових вимог. Про це заявив премʼєр-міністр Денис Шмигаль під час години запитань до уряду, повідомляє Укрінформ.

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За словами Шмигаля, транзит нафти територією України здійснюється відповідно до положень договору до Енергетичної хартії та угоди про асоціацію з ЄС щодо забезпечення свободи транзиту.

Крім того, він відповідає умовам шостого пакета санкцій ЄС, яким передбачено для Угорщини і Словаччини виключення на заборону закупівлі нафти російського походження та її постачання на їхні власні нафтопереробні заводи трубопровідним транспортом.

«Зупинка транзиту нафти нафтопроводом „Дружба“ буде прямим порушенням Україною договору до Енергетичної хартії та Угоди про асоціацію з ЄС Україною. При цьому порушення Україною своїх міжнародних зобов'язань з безпеки транзиту може бути використане як достатнє підґрунтя для притягнення України до відповідальності за припинення надійного і безперебійного транзиту нафти», — додав очільник уряду.

Зокрема, відповідні претензії можуть висунути Угорщина, Словаччина та Чехія з ймовірним виставленням відповідних фінансових вимог.

«Це будуть виставляти і обраховувати країни, які зазнають відповідні збитки, але це будуть очевидно якісь великі санкції, великі кошти», — зауважив Шмигаль.

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Нагадаємо

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про заборону транзиту російських нафти та газу через територію України під час воєнного стану.

Україна транспортує через свою територію російську нафту нафтопроводом «Дружба» до європейських країн. Поточний контракт діє до кінця 2029 року.