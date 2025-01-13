«Auchan Україна» закриє гіпермаркет у Чернівцях

Гіпермаркет «Auchan Україна» у Чернівцях припинить роботу у квітні 2025 року, йдеться у повідомленні на сайті компанії. Ритейлер продовжить роботу в Чернівцях в онлайн-форматі, пише Forbes.ua.

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В чому причина

Рішення є частиною стратегії оптимізації бізнес-процесів і стрімкого розвитку електронної комерції.

Деталі

В онлайн-форматі в Чернівцях покупцям залишаться доступними товари повсякденного попиту, крім товарів фреш-групи.

«У 2024 році ми переглянули підходи до роботи зі збитковими об'єктами з метою оздоровити бізнес для подальшого зростання та довгострокової роботи на ринку», — повідомила генеральна директорка «Auchan Україна» Марта Труш.

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Нагадаємо

У квітні 2024-го ритейлер закрив магазини у Запоріжжі та Кривому Розі після 14 років роботи. Своє рішення в компанії пояснили закінченням договору оренди. Його місце у червні зайняли супермаркети «Сільпо».

У 2025-му компанія планує вийти з ринку рф, про це стало відомо у жовтні. Компанія вже знайшла покупця на свій російський бізнес та перебуває на заключній стадії переговорів, повідомило французьке видання Le Figaro. Ключова причина — умови для ведення бізнесу Auchan у росії значно погіршилися, зокрема через західні санкції.