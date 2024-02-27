Компанія «Auchan Україна» з 3 березня закриє свої магазину у Запоріжжі та Кривому Розі після 14 років роботи. У пресслужбі компанії називають причиною закриття магазинів закінчення договору оренди приміщень.
Auchan закриває магазини у Запоріжжі та Кривому Розі після 14 років роботи
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Що відомо
«У зв’язку з закінченням договору оренди, 3 березня 2024 року Auchan Україна закриє магазини в містах Запоріжжя та Кривий Ріг та забезпечить співробітників робочими місцями в містах присутності Auchan в Україні», — запевнили в компанії.
Там додали, що у цих двох містах Auchan продовжуватиме працювати в онлайн форматі.
«Електронна комерція дозволяє здійснювати закупівлі з безпечного місця, а безпека співробітників та клієнтів це першочерговий пріоритет для «Auchan Україна», — додали в компанії.
Нагадаємо
На початку 2022 року компанія «Auchan Україна» вже анонсувала закриття гіпермаркетів в містах Запоріжжя та Кривий Ріг. Проте після повномасштабного вторгнення росії, «Auchan Україна» та Arricano домовились про продовження оренди, зазначається у повідомленні.
Коментарі - 7
проредить свою торговую сеть в Украине, закрыв хотя бы
половину торговых точек в том же Киеве.
Например, в Харькове до войны работало всего два магазина,
а с началом войны оба закрылись и больше не открывались.
И ничего страшного не произошло — оставшиеся покупатели
переориентировались на другие сетевые супермаркеты.
больше не тусуются в торговых залах супермаркетов и
тем более не генерируют для них выручку.
трохи додав забутих слів
Ашан закриває магазини в Запоріжжі та Кривому Розі (бо туди долітають визволительні ракети з росії)
то может есть смысл украинцам пересмотреть личное
отношение к такому супермаркету…
По польским товарам мне уже отвечали:
покупали, покупаем и будем покупать…
С Ашаном сейчас аналогичная история…