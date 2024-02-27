Auchan закриває магазини у Запоріжжі та Кривому Розі після 14 років роботи

Компанія «Auchan Україна» з 3 березня закриє свої магазину у Запоріжжі та Кривому Розі після 14 років роботи. У пресслужбі компанії називають причиною закриття магазинів закінчення договору оренди приміщень.

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Що відомо

«У зв’язку з закінченням договору оренди, 3 березня 2024 року Auchan Україна закриє магазини в містах Запоріжжя та Кривий Ріг та забезпечить співробітників робочими місцями в містах присутності Auchan в Україні», — запевнили в компанії.

Там додали, що у цих двох містах Auchan продовжуватиме працювати в онлайн форматі.

«Електронна комерція дозволяє здійснювати закупівлі з безпечного місця, а безпека співробітників та клієнтів це першочерговий пріоритет для «Auchan Україна», — додали в компанії.

Нагадаємо

На початку 2022 року компанія «Auchan Україна» вже анонсувала закриття гіпермаркетів в містах Запоріжжя та Кривий Ріг. Проте після повномасштабного вторгнення росії, «Auchan Україна» та Arricano домовились про продовження оренди, зазначається у повідомленні.