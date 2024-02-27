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27 лютого 2024, 9:44

Auchan закриває магазини у Запоріжжі та Кривому Розі після 14 років роботи

Компанія «Auchan Україна» з 3 березня закриє свої магазину у Запоріжжі та Кривому Розі після 14 років роботи. У пресслужбі компанії називають причиною закриття магазинів закінчення договору оренди приміщень.

Компанія «Auchan Україна» з 3 березня закриє свої магазину у Запоріжжі та Кривому Розі після 14 років роботи.

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Що відомо

«У зв’язку з закінченням договору оренди, 3 березня 2024 року Auchan Україна закриє магазини в містах Запоріжжя та Кривий Ріг та забезпечить співробітників робочими місцями в містах присутності Auchan в Україні», — запевнили в компанії.

Там додали, що у цих двох містах Auchan продовжуватиме працювати в онлайн форматі.

«Електронна комерція дозволяє здійснювати закупівлі з безпечного місця, а безпека співробітників та клієнтів це першочерговий пріоритет для «Auchan Україна», — додали в компанії.

Нагадаємо

На початку 2022 року компанія «Auchan Україна» вже анонсувала закриття гіпермаркетів в містах Запоріжжя та Кривий Ріг. Проте після повномасштабного вторгнення росії, «Auchan Україна» та Arricano домовились про продовження оренди, зазначається у повідомленні.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 7

+
+12
stas12345
stas12345
27 лютого 2024, 10:31
#
В Киеве у них визуально заполняемость ниже чем до войны, тоже могут некоторые позакрывать
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
27 лютого 2024, 11:08
#
Давно пора международному спонсору российской агрессии
проредить свою торговую сеть в Украине, закрыв хотя бы
половину торговых точек в том же Киеве.

Например, в Харькове до войны работало всего два магазина,
а с началом войны оба закрылись и больше не открывались.
И ничего страшного не произошло — оставшиеся покупатели
переориентировались на другие сетевые супермаркеты.
+
+15
penetrator1963
penetrator1963
27 лютого 2024, 10:34
#
По ощущениям рынка, бизнес затихарился и ждёт чего-то не очень хорошего. непонятки с помощью, непонятки с целями войны. тут тебе выход на границы 1991 года, тут тебе не хватает помощи, чтобы даже удерживать фронт. у власти какие-то шизофреники.
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
27 лютого 2024, 10:52
#
Выехавшие из Украины миллионы реальных покупателей
больше не тусуются в торговых залах супермаркетов и
тем более не генерируют для них выручку.
+
0
Три літри
Три літри
27 лютого 2024, 10:57
#
у власти на россии и сша какие-то шизофреники.

трохи додав забутих слів
+
0
Три літри
Три літри
27 лютого 2024, 10:56
#
Українці: Ашан, закривай магазини на росії!

Ашан закриває магазини в Запоріжжі та Кривому Розі (бо туди долітають визволительні ракети з росії)
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0
Qwerty1999
Qwerty1999
27 лютого 2024, 11:25
#
Если Ашан не желает уходить из страны-агрессора россии,
то может есть смысл украинцам пересмотреть личное
отношение к такому супермаркету…

По польским товарам мне уже отвечали:
покупали, покупаем и будем покупать…

С Ашаном сейчас аналогичная история…
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