Стало відомо, скільки забудовників долучилося до програми «єОселя»

До державної програми доступної іпотеки «єОселя» вже долучився кожен 5-й український забудовник. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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Що відомо

«Кожен п’ятий український забудовник долучився до програми доступного житла „єОселя“. Зокрема, завдяки програмі за 9 місяців 2024 року будівництво в Україні зросло на 24%. Податкові надходження від забудовників у першому півріччі минулого року зросли у 2,2 раза порівняно з аналогічним періодом 2023 року», — зазначив він.

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Нагадаємо

Згідно з інформацією на сайті Мінекономіки, 2024 року банки-партнери акредитували 160 забудовників на стадії будівництва від 75 девелоперів. Загалом від початку дії програми до неї долучилися 95 забудовників, а майнові права можна придбати у 209 будинках. Також за час роботи «єОселі» 14,8 тис. сімей отримали пільгове кредитування на понад 24 млрд грн.

Державна програма доступного іпотечного кредитування «єОселя» запрацювала в Україні з жовтня 2022 року. На пільгову іпотеку під 3% річних строком до 20 років із початковим внеском від 20% вартості житла можуть претендувати військовослужбовці-контрактники ЗСУ, працівники сектору безпеки та оборони, медпрацівники, педагоги, наукові співробітники.

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З 1 серпня 2023 року подати заявку на участь у програмі під 7% можуть ветерани війни, учасники бойових дій, внутрішньо переміщені особи (ВПО) і громадяни, які не мають власного житла понад нормативну площу.

У програмі беруть участь 10 банків-партнерів: державні Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, Сенс Банк, а також МТБ Банк, Таскомбанк, банк «Глобус», Sky Bank, банк «Кредит Дніпро» і BISBANK. Готове житло, вже введене в експлуатацію, можна обрати від будь-якого забудовника.