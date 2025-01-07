У 2024 році обсяг виданих кредитів за програмою «єОселя» зріс на 65%

У 2024 році обсяг виданих кредитів за програмою «єОселя» зрісна 65%. Всього за минулий рік програмою скористались 8,5 тис. українських родин. Про це йдеться у повідомленні Мінекономіки.

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Деталі

Найактивнішими користувачами програми стали:

військовослужбовці та правоохоронці — 49% (4 165 осіб);

українці, що не мають власного житла — 27% (2 310 осіб);

медики — 8% (653 особи);

педагоги — 7% (619 осіб);

ветерани — 4% (301 особа);

ВПО — 3% (268 осіб);

науковці — 2% (199 осіб).

Позичальники «єОселі», які отримали позики у 2024 році, мають 5 347 дітей. Серед них власне житло придбало 138 сімей, в яких троє і більше дітей.

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Зросла також частка купівлі житла на стадії будівництва: 9% — у 2024 році / 1,8% — у 2023 році.

Нагадаємо

Програма «єОселя» реалізується в межах урядової політики «Зроблено в Україні».

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