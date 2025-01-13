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13 січня 2025, 8:42

Золотовалютні резерви Зімбабве зросли до $533 мільйонів

Золотовалютні резерви Зімбабве, що підтримують ZiG, зросли до $533 млн станом на 9 січня, завдяки рекордному торішньому видобутку золота. Про це передає ЕП з посиланням на Bloomberg.

Золотовалютні резерви Зімбабве, що підтримують ZiG, зросли до $533 млн станом на 9 січня, завдяки рекордному торішньому видобутку золота.
Фото: depositphotos

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Деталі

ZiG, скорочення від Zimbabwe Gold, шоста спроба Зімбабве створити стабільну валюту з 2009 року, підтримується золотом, дорогоцінними металами та іноземною валютою, що зберігаються в центральному банку.

Збільшення видобутку золота було життєво важливим для центрального банку для нарощування резервів за рахунок роялті та валютних надходжень від експорту.

Видобуток золота підскочив на 20% до рекордних 36 тонн у 2024 році порівняно з попереднім роком, а цільовий показник на цей рік становить 40 тонн.

«Зростання видобутку золота призвело до збільшення золотих запасів, необхідних для підтримки та покриття ZiG», — заявив губернатор Резервного банку Зімбабве Мушайаванху в інтерв'ю державному виданню.

Наразі у сховищах центрального банку зберігається 2,67 тонни золота вартістю близько 228 мільйонів доларів, додав губернатор.

Однак, місцевий торговий орган попередив минулого тижня, що волатильність обмінного курсу залишається ризиком для бізнесу, і заявив, що очікує від центрального банку більших зусиль для зміцнення довіри до ZiG.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 4

+
+30
godvinik
godvinik
13 січня 2025, 10:28
#
В Україні теж є родовища золота і других коштовних металів, але вся здобич іде в приватні руки, як і бурштин.
+
+15
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
13 січня 2025, 10:30
#
А як же «економічний паспорт українця» від найвеличнішого?
+
+15
san4os
san4os
13 січня 2025, 10:48
#
Відносно золота: дуже низький його вміст в породі, робить видобуток нерентабельним. Тому не треба розганяти зраду з цього приводу.
+
0
Я_ __
Я_ __
13 січня 2025, 11:39
#
San4os

«Відносно золота: дуже низький його вміст в породі, робить видобуток нерентабельним»

Результати комерційної оцінки свідчили про непривабливість деяких об'єктів при відокремленому їх освоєнні: негативна чиста поточна вартість проекту (NPV) і низький рівень внутрішньої ставки доходу (IRR) — нижчі 10 %. При спільному відпрацюванні 2−3 родовищ зі збагаченням руд на одній збагачувальній фабриці практично всі оцінені родовища мали промислове значення в ринкових умовах. Одержані показники могли бути значно покращені при залученні в експлуатацію для збагачення золотих руд прилеглих родовищ дослідно-промислової секції Криворізького ГЗК окиснених руд. Освоєння закарпатських золотих і золото-поліметалічних родовищ вважалося найефективнішим при збагаченні руд і переробці концентратів на збагачувально-металургійному комбінаті, який передбачалося доцільним побудувати на промисловому майданчику Затиснянського заводу.

У жовтні 2020 відновлено роботу Мужіївського золоторудника.

26 січня 2021 р., голова Держгеонадр Роман Опімах повідомив, що «Україна має істотний золоторудний потенціал. На обліку сім родовищ, на п’яти з них видані спеціальні дозволи.


Золотодобувна промисловість України —

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
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