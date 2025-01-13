Золотовалютні резерви Зімбабве зросли до $533 мільйонів

Золотовалютні резерви Зімбабве, що підтримують ZiG, зросли до $533 млн станом на 9 січня, завдяки рекордному торішньому видобутку золота. Про це передає ЕП з посиланням на Bloomberg.

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ZiG, скорочення від Zimbabwe Gold, шоста спроба Зімбабве створити стабільну валюту з 2009 року, підтримується золотом, дорогоцінними металами та іноземною валютою, що зберігаються в центральному банку.

Збільшення видобутку золота було життєво важливим для центрального банку для нарощування резервів за рахунок роялті та валютних надходжень від експорту.

Видобуток золота підскочив на 20% до рекордних 36 тонн у 2024 році порівняно з попереднім роком, а цільовий показник на цей рік становить 40 тонн.

«Зростання видобутку золота призвело до збільшення золотих запасів, необхідних для підтримки та покриття ZiG», — заявив губернатор Резервного банку Зімбабве Мушайаванху в інтерв'ю державному виданню.

Наразі у сховищах центрального банку зберігається 2,67 тонни золота вартістю близько 228 мільйонів доларів, додав губернатор.

Однак, місцевий торговий орган попередив минулого тижня, що волатильність обмінного курсу залишається ризиком для бізнесу, і заявив, що очікує від центрального банку більших зусиль для зміцнення довіри до ZiG.