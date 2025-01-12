Укрпошта анонсувала марку з інсталяцією з фестивалю Burning Man (фото)

Укрпошта презентувала нову марку, створену на основі української інсталяції «I'm Fine», яка була представлена на фестивалі незалежного мистецтва Burning Man у США влітку 2024 року. Про це повідомляє пресслужба компанії.

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32-метрову металеву конструкцію, вагою 10 тонн, створив український художник Олексій Саєм за ініціативи та координації Віталія Дейнеги і медіапроєкту Ukrainian Witness.

В основі інсталяції артефакти війни росії проти України, які були зібрані на деокупованих територіях: прострілені вуличні знаки, сонячні панелі, супутникові антени, знищені знаки назв міст і розбиті паркани.

«Тепер наша болісна й водночас сильна відповідь світу зафіксується й на поштовій марці», — йдеться у повідомленні.

Поштовий набір включає: аркуш «I'm Fine:)» та конверт «Перший день».

Характеристики

дизайн — Ukrainian Witness;

дата випуску (рік) — 2025;

кількість марок в аркуші — 4;

формат марки — 66×26 мм;

формат аркуша — 91×137 мм;

номінал марки — F (відповідає тарифу на пересилання внутрішнього реєстрованого листа без оголошеної цінності (рекомендованого) масою до 50 грамів і поштової картки);

спосіб друку — офсет;

тираж марки — 500 000 пр., конверта «Перший день» — 25 000 пр., папки — 500 пр.

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Де придбати

Передзамовити новинку вже можна в інтернет-магазині Укрпошти, а з 16 січня — придбати у відділеннях та філателістичних крамницях. Вартість поштового набору «I'm Fine:)» становить 175 грн.