«Будапештський меморандум — це х… я». Укрпошта випустила марку із цитатою Зеленського (фото)

Укрпошта представила нову поштову марку із цитатою президента України Володимира Зеленського про Будапештський меморандум. Про це повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський.

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«Як обіцяв, марку „Будапештський меморандум — це х… я“ можна придбати онлайн. Як завжди, Соломонове рішення: новинку випущено в рамках проєкту „Власна марка“. Хто бажає — той купує. Кому ця ідея не до вподоби, той оминає. Демократія і свобода слова в дії», — написав Смілянський у Telegram.

Пізніше Смілянський зазначив, що майже за дві доби Укрпошта продала понад 3 тисячі аркушів із маркою про Будапештський меморандум більш ніж на 2 млн грн.

Характеристики

кількість марок в аркуші — 9;

номінал кожної поштової марки — U.

Де придбати

Аркуш «Будапештський меморандум — це х… я» можна придбати в інтернет-магазині Укрпошти. Його вартість становить 600 грн.

Передісторія

5 січня вийшло інтерв'ю американського подкастера Лекса Фрідмана з президентом України Володимиром Зеленським.

Серед іншого Зеленський розкритикував Будапештський меморандум і нагадав, що основними гарантами незалежності, суверенітету й кордонів України, відповідно до домовленостей, були США, Великобританія та росія.

Будапештський меморандум підписали 5 грудня 1994 року тодішні президент України Леонід Кучма, президент рф Борис Єльцин, президент США Білл Клінтон і прем'єр Великобританії Джон Мейджор.

росія порушила умови меморандуму, коли 2014 року анексувала Крим і розпочала агресію на Донбасі.