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11 січня 2025, 15:17

«Будапештський меморандум — це х… я». Укрпошта випустила марку із цитатою Зеленського (фото)

Укрпошта представила нову поштову марку із цитатою президента України Володимира Зеленського про Будапештський меморандум. Про це повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський.

Укрпошта представила нову поштову марку із цитатою президента України Володимира Зеленського про Будапештський меморандум.
Фото: t.me/igorsmelyansky

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«Як обіцяв, марку „Будапештський меморандум — це х… я“ можна придбати онлайн. Як завжди, Соломонове рішення: новинку випущено в рамках проєкту „Власна марка“. Хто бажає — той купує. Кому ця ідея не до вподоби, той оминає. Демократія і свобода слова в дії», — написав Смілянський у Telegram.

Пізніше Смілянський зазначив, що майже за дві доби Укрпошта продала понад 3 тисячі аркушів із маркою про Будапештський меморандум більш ніж на 2 млн грн.

Характеристики

  • кількість марок в аркуші — 9;
  • номінал кожної поштової марки — U.

Де придбати

Аркуш «Будапештський меморандум — це х… я» можна придбати в інтернет-магазині Укрпошти. Його вартість становить 600 грн.

Передісторія

5 січня вийшло інтерв'ю американського подкастера Лекса Фрідмана з президентом України Володимиром Зеленським.

Серед іншого Зеленський розкритикував Будапештський меморандум і нагадав, що основними гарантами незалежності, суверенітету й кордонів України, відповідно до домовленостей, були США, Великобританія та росія.

Будапештський меморандум підписали 5 грудня 1994 року тодішні президент України Леонід Кучма, президент рф Борис Єльцин, президент США Білл Клінтон і прем'єр Великобританії Джон Мейджор.

росія порушила умови меморандуму, коли 2014 року анексувала Крим і розпочала агресію на Донбасі.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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