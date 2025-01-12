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12 січня 2025, 12:21

Банк Standard Chartered отримав ліцензію в Люксембурзі на надання послуг зберігання цифрових активів

Британський міжнародний фінансовий конгломерат Standard Chartered оголосив про відкриття компанії в Люксембурзі після отримання ліцензії на надання послуг зі зберігання цифрових активів. Про це повідомляє пресслужба банку.

Британський міжнародний фінансовий конгломерат Standard Chartered оголосив про відкриття компанії в Люксембурзі після отримання ліцензії на надання послуг зі зберігання цифрових активів.
Фото: facebook.com/StandardChartered

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Зазначається, що фірма стане діятиме як регуляторний пункт входу до Європейського Союзу для надання послуг зі зберігання криптовалют і цифрових активів клієнтам ЄС після впровадження регламенту MiCA.

Відкриття бізнесу в Люксембурзі є частиною глобальної стратегії Standard Chartered у сфері цифрових активів, яка передбачає розширення портфеля цифрових послуг.

«Це рішення прийнято після нещодавнього запуску послуг із зберігання цифрових активів в ОАЕ, враховуючи сприятливе регуляторне та фінансове середовище Люксембургу, яке відповідає зростаючим потребам клієнтів у ЄС», — йдеться у повідомленні.

На посаду генерального директора люксембурзького підрозділу Standard Chartered призначено Лорана Марошіні. Раніше він обіймав посаду голови з питань інновацій у одному з найбільших французьких фінансових конгломератів Société Générale.

«Ми дуже раді запропонувати наші послуги зберігання цифрових активів у регіоні ЄС, що дозволяє нам підтримувати наших клієнтів продуктом, який змінює ландшафт традиційних фінансів, забезпечуючи при цьому рівень безпеки, який притаманний регульованій організації. Ми пишаємося тим, що прокладаємо шлях для наших інституційних клієнтів до екосистеми цифрових активів», — заявила Маргарет Гарвуд-Джонс, глобальна керівниця з питань фінансування та послуг з цінними паперами Standard Chartered.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Standard Chartered готується до запуску нового підрозділу, який спеціалізуватиметься на криптоактивах.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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