Standard Chartered готується до запуску нового підрозділу, який спеціалізуватиметься на криптоактивах, повідомляє Bloomberg.
21 червня 2024, 15:38
Банк Standard Chartered відкриє підрозділ із торгівлі біткоїном і Ethereum
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Установа стане першою фінансовою організацією такого роду, що пропонує спотову торгівлю біткоїном і Ethereum.
За заявою ЗМІ, новий відділ перебуває на фінальній стадії формування і скоро почне роботу. Одним із головних завдань стане створення спеціалізованого майданчика для торгівлі цифровими активами. Можливі терміни запуску платформи не розголошуються.
Згідно з наявною інформацією, управління нового підрозділу розміщуватиметься в Лондоні. Його співробітники зосередяться на наданні послуг інституційним інвесторам.
Джерело: Мінфін
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