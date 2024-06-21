Банк Standard Chartered відкриє підрозділ із торгівлі біткоїном і Ethereum

Standard Chartered готується до запуску нового підрозділу, який спеціалізуватиметься на криптоактивах, повідомляє Bloomberg.

►Підписуйтесь на сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Установа стане першою фінансовою організацією такого роду, що пропонує спотову торгівлю біткоїном і Ethereum.

За заявою ЗМІ, новий відділ перебуває на фінальній стадії формування і скоро почне роботу. Одним із головних завдань стане створення спеціалізованого майданчика для торгівлі цифровими активами. Можливі терміни запуску платформи не розголошуються.

Згідно з наявною інформацією, управління нового підрозділу розміщуватиметься в Лондоні. Його співробітники зосередяться на наданні послуг інституційним інвесторам.