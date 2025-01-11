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11 січня 2025, 10:38

Ціни на нафту пішли вгору після нових санкцій проти рф

У п'ятницю ціни на нафту зросли майже на 3% до найвищого рівня за три місяці, оскільки трейдери готуються до перебоїв у постачанні через найширший пакет санкцій США, спрямований на доходи росії від нафти та газу. Про це повідомляє Reuters.

У п'ятницю ціни на нафту зросли майже на 3% до найвищого рівня за три місяці, оскільки трейдери готуються до перебоїв у постачанні через найширший пакет санкцій США, спрямований на доходи росії від нафти та газу.
Фото: pixabay.com

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Деталі

Ф'ючерси на нафту марки Brent закрилися на позначці $79,76 за барель, збільшившись на $2,84, або на 3,7%, після того, як уперше з 7 жовтня ціна перевищила $80 за барель.

Водночас ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate зросли на $2,65, або на 3,6%, до $76,57 за барель, що також є тримісячним максимумом.

На максимумі сесії обидва контракти зросли на понад 4% після того, як трейдери в Європі та Азії розповсюдили неперевірений документ із детальним описом санкцій.

Джерела з російської торгівлі нафтою та індійської нафтопереробної промисловості повідомили Reuters, що санкції серйозно перешкодять експорту російської нафти до її основних покупців — Індії та Китаю.

«Індія та Китай зараз намагаються знайти альтернативи», — сказав Анас Алхаджі, керуючий партнер у консалтінговій фірмі Energy Outlook Advisors.

Санкції скоротять обсяги експорту російської нафти та зроблять її дорожчою, вважає аналітик UBS Джованні Стауново.

Він також додав, що ухвалення нових обмежень напередодні інавгурації новобраного президента США Дональда Трампа дає змогу припустити, що Трамп збереже санкції і використає їх як інструмент переговорів щодо мирної угоди з Україною.

Читайте також: США та Британія запровадили санкції проти російських нафтових гігантів

«Ми очікуємо значного річного збільшення світового попиту на нафту на 1,6 мільйона барелів на день у першому кварталі 2025 року, насамперед за рахунок… попиту на мазут, гас (керосин) і скраплений нафтовий газ», — йдеться в записці аналітиків JPMorgan.

За словами Алекса Ходеса, аналітика брокерської компанії StoneX, ціни на нафту також підвищилися через сильний холод у США та Європі, який підвищив попит на мазут.

В Reuters зазначили, що адміністрація Байдена запровадила санкції проти російських виробників нафти, танкерів, посередників, трейдерів і портів, прагнучи завдати удару по кожному етапу ланцюжків видобутку і розподілу нафти.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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