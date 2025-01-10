Індійська рупія продовжує падіння 10-й тиждень

Індійська рупія впала до свого історичного мінімуму в п'ятницю, тоді як долар укріпився напередодні виходу даних з ринку праці США. Про це пише Reuters.

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Рупія ослабла до 85,97 по відношенню до долара США, опустившись до попереднього рекордного мінімуму 85,9325, досягнутого в четвер. Валюта закінчила тиждень на позначці 85,9650, що на 0,2% нижче, і зазнала десятої поспіль тижневої втрати.

Протягом останніх тижнів рупія стикалася з постійними зустрічними вітрами на фоні стрімкого зростання курсу долара та слабких потоків капіталу. Однак регулярні інтервенції Резервного банку Індії допомогли обмежити втрати.