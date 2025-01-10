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10 січня 2025, 16:18

«Нацкешбек» вплинув на попит і динаміку продажів українських товарів — Мінекономіки

Програма «Національний кешбек», що передбачає компенсацію 10% вартості товарів українського виробництва, демонструє позитивну динаміку, фіксуються зміни споживчої поведінки, заявив заступник міністра економіки України Андрій Телюпа, передає Інтерфакс-Україна.

Програма «Національний кешбек», що передбачає компенсацію 10% вартості товарів українського виробництва, демонструє позитивну динаміку, фіксуються зміни споживчої поведінки, заявив заступник міністра економіки України Андрій Телюпа, передає Інтерфакс-Україна.► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини«У деяких категоріях ми вже бачимо суттєвий перехід попиту з імпортних товарів на українські. „Національний кешбек“ став найефективнішою комунікаційною програмою підтримки українських виробників», — констатував він.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

«У деяких категоріях ми вже бачимо суттєвий перехід попиту з імпортних товарів на українські. „Національний кешбек“ став найефективнішою комунікаційною програмою підтримки українських виробників», — констатував він.

Як пояснив заступник міністра, раніше для зміни споживчих звичок міністерство орієнтувалося на патріотичні почуття за допомогою маркування товарів «Зроблено в Україні», закликали купувати українське, але ефект був невеликий. Однак після додавання гейміфікації та монетизації в міністерстві помітили значні зміни в поведінці споживачів. Якщо станом на 1 жовтня в програмі було 1,7 млн активних учасників, то за три місяці роботи програми їхня кількість сягнула 4,5 млн.

«Наша головна мета — зробити українські товари вибором номер один. Щоб покупець, прийшовши до магазину, насамперед шукав українське. Ці зміни складно порахувати, але ми вже бачимо результати в найбільших мережах», — пояснив Телюпа.

Джерело: Мінфін
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