Торік автопарк України поповнили 23,9 тис. гібридних легкових авто (HEV i PHEV), це на 39% більше, ніж у 2023 році, повідомляє Укравтопром.
10 січня 2025, 10:02
Попит на гібридні авто в Україні за рік зріс на 39%
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Частка нових авто в цій кількості становила 57%, проти 63% торік.
Найпопулярніші нові гібридні авто
- В сегменті нових легкових авто лідером ринку гібридів став кросовер Toyota RAV-4 (3 101 од.).
- Другий результат у Toyota Camry (781 од.).
- Третій за популярністю — Nissan Qashqai (777 од.).
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Вживані гібридні авто
- В реєстраціях імпортованих вживаних авто з гібридними силовими установками першість у Ford Fusion US (896 од.).
- На другому місці Toyota Prius (609 од.).
- Замикає трійку Toyota RAV-4 (586 од.).
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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1
Це не тому що гібриди чимось краще. В них як раз ніяких переваг немає, цілком штучно нав'язаний покупцю варіант.