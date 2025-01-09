У грудні 2024 року українці придбали майже 3,8 тис. авто на акумуляторних джерелах живлення (нових та б/в), що на 18% менше, ніж роком раніше. Про це повідомляє Укравтопром.
9 січня 2025, 9:04
Український ринок електромобілів за рік зріс на 38%. Найпопулярніші моделі
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З цієї кількості легкових — понад 3,6 тис. (-20%) та 124 комерційних (+59%).
Всього за весь 2024 рік автопарк України поповнили понад 51,7 тис. од. автотранспорту з нульовим рівнем викидів (BEV), що на 38% більше, відносно 2023 року:
- легкових — 50458 од. (+37%);
- еомерційних — 1264 од. (+64%);
- електробусів — 2 од. (+).
Частка нової техніки в реєстраціях BEV, як і у 2023 році, становила 20%.
Найпопулярніші нові авто
Топ-5 нових електромобілів на ринку 2024 року:
- VW ID.4 — 1626 од.;
- Honda M-NV — 1279 од.;
- BYD Song Plus — 1007 од.;
- Nissan Ariya — 766 од.;
- Zeekr 001 — 703 од.
Найпопулярніші вживані авто
Топ-5 вперше зареєстрованих в Україні вживаних електромобілів:
- Nissan Leaf — 5511 од.;
- Tesla Model 3 — 4639 од.;
- Tesla Model Y — 4225 од.;
- VW e-Golf — 2479 од.;
- Hyundai Kona Electric — 2337 од.
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Джерело: Мінфін
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