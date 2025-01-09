Український ринок електромобілів за рік зріс на 38%. Найпопулярніші моделі

У грудні 2024 року українці придбали майже 3,8 тис. авто на акумуляторних джерелах живлення (нових та б/в), що на 18% менше, ніж роком раніше. Про це повідомляє Укравтопром.

►Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

З цієї кількості легкових — понад 3,6 тис. (-20%) та 124 комерційних (+59%).

Всього за весь 2024 рік автопарк України поповнили понад 51,7 тис. од. автотранспорту з нульовим рівнем викидів (BEV), що на 38% більше, відносно 2023 року:

легкових — 50458 од. (+37%);

еомерційних — 1264 од. (+64%);

електробусів — 2 од. (+).

Частка нової техніки в реєстраціях BEV, як і у 2023 році, становила 20%.

Найпопулярніші нові авто

Топ-5 нових електромобілів на ринку 2024 року:

VW ID.4 — 1626 од.;

Honda M-NV — 1279 од.;

BYD Song Plus — 1007 од.;

Nissan Ariya — 766 од.;

Zeekr 001 — 703 од.

Найпопулярніші вживані авто

Топ-5 вперше зареєстрованих в Україні вживаних електромобілів:

Nissan Leaf — 5511 од.;

Tesla Model 3 — 4639 од.;

Tesla Model Y — 4225 од.;

VW e-Golf — 2479 од.;

Hyundai Kona Electric — 2337 од.

🎁 Збираємо, аналізуємо, і показуємо найвигідніші пропозиції

⏱️ Допомагаємо економити і гроші, і час

🛡️ Співпрацюємо тільки з перевіреними страховими компаніями