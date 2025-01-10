У 2025 році Норвегія надасть Україні найбільшу військову допомогу у своїй історії

У цьому році Норвегія спрямує найбільшу військову допомогу у своїй історії — понад 2 млрд євро — саме для України. Про це заявив міністр оборони Рустем Умєров після зустрічі з міністром оборони Норвегії Бйорном Арільдом Грамом.

►Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

«Ці домовленості виведуть нашу співпрацю на новий рівень», — пояснив Умєров.

За його словами, окрему увагу вони з міністром оборони Норвегії приділили питанню посилення систем ППО.

Бйорн Арільд Грам заявив, що Норвегія виділила 700 млн крон ($61,43 млн) на закупівлю дронів для України. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

«Крім того, Норвегія продовжить інвестувати в український оборонно-промисловий комплекс та спільні проєкти, зокрема у виробництво боєприпасів. Обговорили новий механізм співпраці - „норвезьку модель“, яка доповнить уже успішну „данську модель“ і посилить нашу обороноздатність», — наголосив Умєров.

Нагадаємо

У четвер, 9 січня, США оголосили про новий пакет військової допомоги для України. Його сума становить $500 млн.