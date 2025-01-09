В Таїланді проведуть експеримент з криптою, владі США дозволили продати біткоїни Silk Road: що нового

В Таїланді проведуть експеримент з використання криптовалют в курортній зоні

Віцепремʼєр-міністр і міністр фінансів Таїланду Пічаї Чунхаваджира представив пілотний проєкт з використання криптовалют як альтернативи готівці в куротній зоні Пхукет в рамках існуючого регулювання. Запуск проєкста планується в 2025 році. Про це повідомляє The Nation.

Іноземні туристи зможуть вносити біткоїни на акаунти на місцевих криптобіржах та використовувати криптоактиви для оплати товарів і послуг після проходження верифікації, зазначено у виданні. Пізніше кліринговий центр конвертуватиме біткоїни в тайські бати.

«Наприклад, тим, хто втік від російсько-української війни і оселився на Пхукеті, може бути складно отримати 50 млн бат для купівлі будинку. Однак оплата за допомогою біткоїнів може бути набагато простішим процесом», — підкреслив Чунхаваджира.

Він додав, що зміни у чинному законодавстві не потрібні, оскільки уряд вже володіє всіма необхідними механізмами для підтримки ініціативи.

Canaan представила обігрівачі для домашнього біткоін-майнінгу

Компанія Canaan запустила пристрої Avalon Mini 3 і Nano 3S, що поєднують функції майнінгу першої криптовалюти та обігріву житлових приміщень.

Виробник представив девайси на виставці електроніки CES у Лас-Вегасі.

Avalon Mini 3 забезпечує потужність нагріву 800 Вт. При цьому пристрій оснащений 66 чіпами 4-нм техпроцесу із загальним хешрейтом 37,5 TH/s.

Ціна Mini 3 за попереднім замовленням становить $899. За розрахунками Canaan, при тарифі $0,08 кВт·год добові витрати на експлуатацію обігрівача становитимуть близько $48, а дохід від видобутку цифрового золота — понад $61.

Avalon Nano 3S є більш продуктивною модифікацією моделі Nano 3, що вже випускається. Компактний прилад видає хешрейт в 6 TH/s за рахунок роботи 12 чіпів. Ціна обігрівача на сайті виробника — від $249.

У Fidelity назвали створення біткоїн-резерву драйвером криптовалютного ринку у 2025 році

Аналітик підрозділу цифрових активів компанії Fidelity Метт Хоган заявив про очікуване збільшення кількості держав та регуляторів, які прагнутимуть включити біткоїн до складу своїх державних резервів як стратегічний актив у 2025 році.

На його думку, відмова від такого прийняття біткоїна може стати більшим ризиком для країн, ніж його включення в резерв, оскільки місцеві валюти знецінюються, спостерігається ріст бюджетних дефіцитів, та інфляція стає виснажливішою.

Також Хоган вважає, що запуск спотових біткоїн-ETF надав можливість інвесторам різних категорій отримати доступ до першої криптовалюти та активів цього класу.

Зростаюче визнання та інтеграція першої криптовалюти у традиційні фінанси можуть сприяти появі нових послуг з біткоїн-кредитування у 2025 році, відмітили у Fidelity.

Більше того, аналітик зауважив, що токенізація стане одним із домінуючих трендів на ринку в 2025 році, а вартість токенізованих активів реального світу (RWA) зросте до $30 млрд до кінця року.

Владі США дозволили продати біткоїни Silk Road вартістю $6,6 мільярда

30 грудня 2024 року Мін'юст США отримав дозвіл федерального суду на ліквідацію 69 370 BTC ($6,58 млрд на даний момент), конфіскованих у даркнет-маркетплейсу Silk Road. Про це повідомляє DB News.

У жовтні компанія Battle Born Investment, яка заявляла права на конфісковані активи через процедуру банкрутства, програла суд. Група намагалася розкрити особистість людини під псевдонімом Individual X, який зламав Silk Road. Саме в нього влада вилучила біткоїни.

Адвокат Battle Born Investment охарактеризував рішення суду як «черговий волаючий приклад зловживання Мін'юсту процесом конфіскації цивільних активів». За його словами, влада використовувала «процедурні хитрощі», щоб уникнути розгляду справи по суті.

Своєю чергою, відомство в ході процесу наполягало на продажу криптовалюти, посилаючись на її волатильність. Представник Мін'юсту заявив, що «уряд має намір діяти відповідно до рішення у цій справі».

Востаннє США переміщали пов'язані із Silk Road кошти на початку грудня 2024 року, відправивши 10 000 BTC на Coinbase Prime.

Уряд країни у сукупності контролює 203 239 BTC.