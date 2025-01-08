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8 січня 2025, 17:04

Торік держава виплатила роботодавцям 320 мільйонів за працевлаштування ВПО

У 2024 році держава виплатила роботодавцям 320 млн грн у межах компенсаційної програми за працевлаштування понад 15 000 внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

У 2024 році держава виплатила роботодавцям 320 млн грн у межах компенсаційної програми за працевлаштування понад 15 000 внутрішньо переміщених осіб (ВПО).
Фото: НБУ

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«Понад 10 тисяч роботодавців отримали від Уряду компенсацію у 2024 році за працевлаштування 15 200 українців, які змушені були переїхати з небезпечних регіонів країни. Майже 600 з них — люди з інвалідністю. За програмою компенсації підприємцям перераховано загалом 320 млн грн», — зазначила заступниця міністра економіки Тетяна Бережна.

Найбільше внутрішньо переміщених осіб працевлаштували роботодавці за цією програмою у Дніпропетровській, Харківській, Полтавській областях та місті Києві.

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Розмір компенсації роботодавцю

Розмір компенсації, яка виплачується роботодавцю за працевлаштування людини, що отримала статус ВПО після 24 лютого 2022 року, становить 8 тисяч гривень.

Щоб отримати кошти, роботодавець має укласти трудовий договір (зокрема за сумісництвом), гіг-контракт з внутрішньо переміщеною особою та подати заяву на отримання компенсації через портал «Дія» або в паперовій формі у центрі зайнятості за місцем ведення господарської діяльності разом з пакетом необхідних документів.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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