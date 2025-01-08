Ціни на автогаз зросли на тлі підвищення ставки акцизу

Вартість автогазу в Україні на тлі підвищення з 1 січня 2025 року ставки акцизу здорожчав у роздробі у середньому на 65 копійок — до 36,03 грн/л. Про це повідомляє enkorr із посиланням на дані моніторингу Консалтингової групи «А-95».

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Найбільше у середньому — на 1,30 грн/л, до 37,99 грн/л — здорожчало пальне на станціях KLO, тим самим досягнувши рівня цін преміальних мереж. Останні — ОККО, WOG і SOCAR — збільшили вартість ресурсу на 1 грн/л.

Такий же приріст і у мереж BVS, Mango, «Авантаж 7», «Олас» і «Катрал». Трохи більш як 1,20 грн/л додали в UPG. У решти — в середньому 20−90 коп./л.

Найнижча ціна на газ — 32,29 грн/л — у «БРСМ-Нафта» в Миколаївській області (+0,10 грн/л до 31 грудня). Слідом іде Marshal у Житомирській з вартістю 32,39 грн/л (+1 грн/л з початку року).

Основною причиною підвищення цін є зростання акцизних ставок із 1 січня, яке номінально додає 1,3 грн/л.

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Додатковими чинниками лишаються збільшення цін у закордонних постачальників.

Динаміка роздрібних цін на автогаз (31 грудня 2024 — 8 січня 2025), грн/л: