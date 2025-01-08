Німецька компанія Knauf будує новий завод в Україні

Німецька компанія Knauf розпочала в Україні будівництво нового заводу з виробництва гіпсокартону та сухих будівельних сумішей. Про це повідомив заступник голови Верховної Ради з питань економічної політики Дмитро Кисилевський.

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Деталі

Підприємство буде розташоване у містечку Борщів на Тернопільщині. Проектні потужності нового виробництва — 30 млн м² гіпсокартону та 320 тисяч тонн сухих сумішей. Інвестиції у цей проект становлять 150 млн євро.

Це буде другий завод Knauf в Україні. Перший розташований у Києві і сьогодні працює на повну потужність. Потужність київського виробництва Knauf близько 25 млн м² гіпсокартону та 200 тисяч тонн сухих сумішей.

«Цього наразі вистачає на задоволення внутрішнього попиту українського ринку. Але після війни попит зросте в рази. Саме тому новий завод у Борщові — інвестиція з вірою у перемогу», — зазначив Кисилевський.

За його словами, київський завод дає роботу 425 працівникам, майже половина з яких переїхали з окупованого Соледару на Донбасі. Там німецький інвестор мав потужне підприємство, але наразі воно повністю знищене.

У Борщові окрім майбутнього заводу розташована й головна сировинна база Knauf в Україні — карʼєр гіпсового каменю. Розвіданих запасів вистачить щонайменше на 20 років роботи.