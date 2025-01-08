Кабмін змінив порядок обчислення доходу для нарахування субсидій

Кабмін змінив порядок обчислення середньомісячного сукупного доходу сім'ї для нарахування соціальної допомоги, зокрема, субсидії. Про це повідомляє пресслужба Пенсійного фонду.

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Що відомо

20 грудня уряд ухвалив постанову № 1467, якою змінено пункт 4 Порядку обчислення середньомісячного сукупного доходу сім'ї (домогосподарства) для всіх видів державної соціальної допомоги.

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Зазначається, що після набрання чинності документа 24 грудня 2024 року при обчисленні доходу домогосподарства, з урахуванням якого, зокрема, визначається право на житлову субсидію та пільгу та обчислюється їх розмір, враховуватиметься заробітна плата за мінусом не лише податку на доходи фізичних осіб, а й військового збору.