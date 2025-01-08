Кабмін змінив порядок обчислення середньомісячного сукупного доходу сім'ї для нарахування соціальної допомоги, зокрема, субсидії. Про це повідомляє пресслужба Пенсійного фонду.
8 січня 2025, 13:41
Кабмін змінив порядок обчислення доходу для нарахування субсидій
►Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси
Що відомо
20 грудня уряд ухвалив постанову № 1467, якою змінено пункт 4 Порядку обчислення середньомісячного сукупного доходу сім'ї (домогосподарства) для всіх видів державної соціальної допомоги.
Читайте також: ВПО з січня почнуть отримувати субсидію на оренду житла
Зазначається, що після набрання чинності документа 24 грудня 2024 року при обчисленні доходу домогосподарства, з урахуванням якого, зокрема, визначається право на житлову субсидію та пільгу та обчислюється їх розмір, враховуватиметься заробітна плата за мінусом не лише податку на доходи фізичних осіб, а й військового збору.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 5 незареєстрованих відвідувачів.
Коментарі