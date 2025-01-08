Національний банк у грудні 2024 року застосував до трьох банків та двадцяти п’яти небанківських фінансових установ заходи впливу за порушення у сфері фінмоніторингу та валютного законодавства. Про це повідомляє пресслужба регулятора.
8 січня 2025, 12:31
У грудні НБУ покарав три банки на 138 млн за порушення фінмоніторингу
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За порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, валютного законодавства були оштрафовані:
- АТ «РВС БАНК» на понад 135 млн грн.
- АТ «АБ «РАДАБАНК» — штраф у розмірі 2 млн грн.
- ПАТ «МТБ БАНК» — штраф у розмірі 851 тис грн.
Також НБУ покарав низку небанківських фінансових установ.
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Джерело: Мінфін
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