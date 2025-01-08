NovaPay розмістив чергові випуски облігацій на 290 мільйонів

NovaPay зареєстрував і розмістив ще три випуски власних облігацій — серії G, H та I — на суму 290 млн грн. Цінні папери серії G і H вже доступні для купівлі в мобільному додатку NovaPay, облігації серії I доступні для продажу інституційним клієнтам, йдеться у повідомленні компанії.

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Деталі

Відсоткова ставка за цінними паперами — до 18% річних. Облігації можна придбати строком від 1 до 12 місяців.

Виплата доходу здійснюватиметься на платіжний рахунок клієнта після закінчення терміну дії угоди про купівлю цінних паперів.

Нагадаємо

У 2023 році NovaPay зареєстрував три публічні випуски відсоткових облігацій серій A, B і C по 100 млн грн кожен. Торік компанія здійснила ще три випуски таких цінних паперів — серій D, Е та F.

Читайте також: Облігаціям NovaPay підтвердили кредитний рейтинг — uaAA

Рейтингова агенція «Стандарт-Рейтинг» присвоїла корпоративним облігаціям NovaPay кредитний рейтинг на рівні uaAA, що є одним з найвищих рейтингів серед українських фінансових установ.