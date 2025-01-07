Облігаціям NovaPay підтвердили кредитний рейтинг — uaAA

Рейтингове агентство «Стандарт-Рейтинг» оновило кредитний рейтинг корпоративним облігаціям NovaPay на рівні uaAA. Це свідчить про дуже високу кредитоспроможність компанії і її цінних паперів. Про це йдеться у повідомленні компанії.

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Деталі

Такий рейтинг отримали облігації серій — A, B, C, D, E та F. Цінні папери доступні до купівлі онлайн у застосунку компанії на строк від 1 до 12 місяців, з дохідністю до 18% залежно від строку інвестування.

«Ми прагнемо, щоб наші клієнти були впевнені у нашій фінансовій стійкості, підтвердженій профільною рейтинговою агенцією. За час продажу наших корпоративних облігацій їх придбали понад 3 000 тисячі українців, інвестувавши в нашу компанію понад 740 млн гривень. Кошти, які ми залучаємо від продажу облігацій, спрямовуємо на розвиток кредитних продуктів NovaPay, що вже ефективно працюють», — коментує Ігор Приходько, фінансовий директор NovaPay.

Нагадаємо

У 2023 році NovaPay зареєстрував три публічні випуски відсоткових облігацій серій A, B, і C по 100 млн грн кожен. Торік компанія випустила ще три випуски таких цінних паперів — серій D, Е та F. Попередній кредитний рейтинг емітента NovaPay, присвоєний за результатами другого кварталу, — також uaAA.