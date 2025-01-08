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8 січня 2025, 10:04

Уолл-стріт знизилася, Nasdaq втратив майже 2%

Американські фондові індекси опустилися за підсумками торгів у вівторок. Індекс ділової активності у сфері послуг США (ISM Services) у грудні піднявся до 54,1 пунктів порівняно з 52,1 пунктів місяцем раніше, повідомив Інститут управління поставками (ISM). Аналітики в середньому чекали меншого зростання показника — до 53,3 пункту, за даними Trading Economics.

Американські фондові індекси опустилися за підсумками торгів у вівторок.
Фото: depositphotos

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Що відбувається

Тим часом дефіцит зовнішньоторгівельного балансу США в листопаді збільшився до $78,2 млрд із переглянутих $73,6 млрд місяцем раніше, повідомило міністерство торгівлі. Показник загалом співпав із прогнозами ринку.

Зокрема, імпорт товарів та послуг зріс на 3,4%, до $351,6 млрд. Експорт збільшився на 2,7%, до рекордних $273,4 млрд.

Сильні статдані зменшують ймовірність активного пом'якшення грошово-кредитної політики Федеральної резервної системи (ФРС). Так, учасники ринку тепер чекають, що Федрезерв знизить ставку лише у червні, після чого утримуватиме її до кінця року, за даними FedWatch від CME Group.

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Торги на біржі

Акції представників ІТ-сектору пішли вниз у вівторок на тлі зростання прибутковості держоблігацій США. Зокрема, вартість паперів Nvidia Corp. впала на 6,2%

При цьому ринкова вартість Micron Technology зросла на 2,7% на новини, що компанія постачатиме для Nvidia компоненти для новітніх мікрочіпів GeForce RTX 50 Blackwell.

Капіталізація Tesla знизилася на 4% після того, як аналітики BofA Global Research погіршили рекомендацію для акцій автовиробника до «нейтрального» рівня з «купувати».

Вартість акцій провідних американських банків Citigroup Inc. та Bank of America Corp. підвищилася на 1,3% та 1,5% відповідно.

Dow Jones Industrial Average знизився на 0,42% і становив 42528,36 пункту.

Standard & Poor's 500 знизився на 1,11% — до 5909,03 пункту.

Nasdaq Composite втратив 1,89% і становив 19489,68 пункту.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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