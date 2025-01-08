За новорічні свята американці витратили $241 мільярд

Святкові онлайн-продажі в США зросли на 9% і досягли рекордної позначки $241 млрд, чому сприяли масштабні знижки, повідомляє Bloomberg з посиланням на дані Adobe.

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Що купували найбільше

Більш ніж половина всіх витрат за останні два місяці року припали на електроніку, одяг та товари для дому, тоді як продукти харчування та косметика показали найвищі темпи зростання порівняно з минулим роком.

«Значні знижки цього сезону залучили споживачів, які стали більш чутливими до цін», — заявили в Adobe, додавши, що продаж товарів зріс залежно від глибини знижок.

Загалом, за даними Adobe, зростання онлайн-продажів було обумовлено підвищенням попиту, а не цін.

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Багаторічне сукупне зростання цін в останні квартали створило проблеми для роздрібних продавців, оскільки споживачі скорочують витрати та віддають перевагу товарам першої потреби.

Проте попередні дані вказують на те, що онлайн-продаж у «Чорну п'ятницю» зріс.