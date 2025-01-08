У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про заборону транзиту російських нафти та газу через територію України під час воєнного стану. Про це йдеться у картці законопроєкту № 12380 на сайті ВР.
8 січня 2025, 8:53
У Раді зареєстрували законопроєкт про заборону транзиту нафти рф
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Водночас текст законопроєкту поки не опублікували. Наразі він зареєстрований і його ще не передали на розгляд відповідному комітету ВР.
Нагадаємо
Україна транспортує через свою територію російську нафту нафтопроводом «Дружба» до Європи. Чинний контракт передбачає строк дії до кінця 2029 року.
Як писав «Мінфін», транзит російського газу через Україну був припинений 1 січня 2025 року.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1
Так само найпотужніший видав указ, котрий заборонив перемовини з пукіним, але вже тільки повні аути не розуміють, що перемовини ведуть, так само і це, що там буде по факту відбуватися на третьому році війни — ніхто не дізнається, в нас Конституція не дотримується, а тут якийсь закон, тьфу одним словом)) ви ще поліцаям і тцкунам розкажіть про права людини і найвищу цінність в державі, коли вони ноги ламають (Полтава) або забивають до смерті людину (Суми)