У Раді зареєстрували законопроєкт про заборону транзиту нафти рф

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про заборону транзиту російських нафти та газу через територію України під час воєнного стану. Про це йдеться у картці законопроєкту № 12380 на сайті ВР.

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Водночас текст законопроєкту поки не опублікували. Наразі він зареєстрований і його ще не передали на розгляд відповідному комітету ВР.

Нагадаємо

Україна транспортує через свою територію російську нафту нафтопроводом «Дружба» до Європи. Чинний контракт передбачає строк дії до кінця 2029 року.

Як писав «Мінфін», транзит російського газу через Україну був припинений 1 січня 2025 року.