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8 січня 2025, 8:28

Український ринок кібербезпеки зріс у чотири рази за вісім років

Обсяг українського ринку кібербезпеки збільшився в чотири рази за останні вісім років і досягнув $138 млн у 2024 році. Про це повідомляє пресслужба Європейської Бізнес Асоціації з посиланням на дані дослідження DataDriven Research & Consulting.

Обсяг українського ринку кібербезпеки збільшився в чотири рази за останні вісім років і досягнув $138 млн у 2024 році.
Фото: depositphotos

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Як змінився ринок

Як зазначається, ринок зросте ще на 50% протягом п’яти років і досягне $209 млн. Ключовий сегмент українського ринку кібербезпеки — мережева безпека. Найшвидше зростання демонструють хмарна безпека, захист даних та захист кінцевих точок, що відображає зростаючий попит на нові технології та рішення в Україні.​

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Згідно з даним дослідженням, повномасштабна війна росії спричинила сплеск кібератак в Україні, підвищивши попит на автоматизовані рішення та інноваційні технології.

В Україні постійні кібератаки з боку російських хакерських угруповань таких як UAC-0010 частіше за все відбуваються на державні установи, ОПК, телекомунікації, фінансові установи та енергетику. У 2023 році зафіксовано 2544 кіберінцидентів, що на 16% більше, ніж у 2022 році.

Важливість кібербезпеки зростає одночасно з технічним прогресом. Країни, на які здійснюється найбільша кількість кібератак в світі: США, Україна, Південна Корея, Китай. Найпопулярнішими видами кібератак є DDoS, Ransomware, Phishing.

Світовий ринок кібербезпеки

Світовий ринок кібербезпеки, як очікується, досягне $186 млрд за результатами 2024 року. Частка України наразі складає менш як 1%. Але Україна є трендсеттером ринку кібербезпеки, адже випереджає інші країни в кіберекспертизі завдяки роботі в R&D сегменті, тобто саме в розробці інновацій.

Так, хоча на світовому ринку кібербезпеки сьогодні домінує сегмент безпекових послуг з часткою 53% у 2024 році, на українському ринку переважають кіберрішення з часткою 57%.

Лідерство України обумовлено воєнними чинниками — війна збільшила кількість та складність кібератак на Україну, що призвело до швидкого впровадження автоматизованих систем, які потребують меншого втручання людини та пошуку негайних і неочікуваних рішень.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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