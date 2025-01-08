Національний банк України встановив на 8 січня 2025 року офіційний курс гривні на рівні 42,2297 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ знизив курс гривні на 3 копійки.
8 січня 2025, 8:00
Офіційний курс: НБУ знизив курс гривні на три копійки
► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
Валютний ринок
Нацбанк на 8 січня встановив офіційний курс гривні до євро на рівні 43,87 грн.
«Мінфін Валюта» — безкоштовний мобільний додаток, в якому доступна вся необхідна інформація — від курсів валют усіх українських банків до розташування пунктів обміну: Google Play або AppStore.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 2 назареєстрованого відвідувача.
Коментарі