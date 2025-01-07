Національний банк України встановив на 7 січня 2025 року офіційний курс гривні на рівні 42,1959 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ знизив курс гривні на 10 копійок.
7 січня 2025, 8:00
Офіційний курс: НБУ знизив курс гривні на 10 копійок
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Валютний ринок
Нацбанк на 7 січня встановив офіційний курс гривні до євро на рівні 43,90 грн.
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Джерело: Мінфін
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