Власники SHIB і DOGE, зверніть увагу: не пропустіть новий мемкоїн

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
7 січня 2025, 18:30

Власники SHIB і DOGE, зверніть увагу: не пропустіть новий мемкоїн

Сцена мемкоїнів розігрівається з появою нового претендента, який привертає увагу. Експерти прогнозують приголомшливий стрибок вартості цього новачка на 20,000%. Любителі Shiba Inu та Dogecoin можуть знайти цю новину особливо цікавою, оскільки ця нова криптовалюта обіцяє сколихнути ринок своїм безпрецедентним потенціалом прибутковості.

DOGEN: Перший мемкоїн для альфа-самців, які хочуть тільки найкращого

Изображение выглядит как небо, мультфильм, текст, фантастикаАвтоматически созданное описание

Розкрийте свого внутрішнього альфа з DOGEN — мемкоїном, створеним для тих, хто хоче жити красиво. DOGEN — це альфа-пес, який ніколи не втрачає можливості виграти. Це токен для переможців, які не погоджуються на менше. Уявіть собі розкішні автомобілі, купи готівки та красивих жінок — це стиль життя Alpha DOGEN!

💎 HODL, як бос, завойовуйте ринок 💎
Готові жити, як Alpha DOGEN, і насолоджуватись найкращим у житті? DOGEN готується до зростання на 700% до кінця передпродажу — і це лише початок. З DOGEN ви маєте потенціал тисячократної прибутковості, оскільки мемкоїни стають головною тенденцією цього сезону альткоїнів.

Чим раніше ви інвестуєте, тим більше отримаєте! Це угода, якій будуть заздрити інші, а ви опинитеся на вершині.

⚡️ Пропустили зліт WIF, Popcat чи Ponke? ⚡️
DOGEN — новий гравець на мемкоїн-сцені Solana, поряд із BONK, WIF і Popcat, які відомі своїм вражаючим зростанням на 1000%. Наразі недооцінений, DOGEN готовий підняти цю криптоісторію на новий рівень і, можливо, встановити рекорди цього бичачого ралі.

Изображение выглядит как Мультфильм, мультфильм, Анимация, фантастикаАвтоматически созданное описание

🎉 Спільнота з реальною цінністю 🎉
DOGEN — це не просто короткостроковий хайп; це зростаючий рух. Команда DOGEN зосереджена на створенні процвітаючої спільноти альфа-лідерів, які не погоджуються на менше та готові домінувати на ринку. Токен пропонує реальну цінність: від захоплюючих кампаній до ексклюзивних привілеїв для перших учасників. DOGEN — це можливість стати частиною чогось тривалого.

DOGEN також має багаторівневу реферальну програму:

  • 7% від кожного токена, купленого вашими прямими рефералами

  • 2% із другого рівня

  • 1% із третього рівня

Тримайте DOGEN, і нехай вам заздрять! Приєднуйтесь до армії DOGEN уже сьогодні та підкорюйте криптосвіт! 🚀

Изображение выглядит как Мультфильм, Анимация, млекопитающее, одеждаАвтоматически созданное описание

Shiba Inu (SHIB): Мемкоїн на базі Ethereum із зростаючим потенціалом

Shiba Inu (SHIB) — це мемкоїн, натхненний Dogecoin, але працює на блокчейні Ethereum. Його запустив у серпні 2020 року анонімний розробник на ім'я Ryoshi. SHIB стартував із загальним обсягом у 1 квадрильйон токенів, половину з яких було надіслано співзасновнику Ethereum Віталіку Бутеріну. Бутерін пожертвував значну частину коштів до Індійського фонду допомоги Covid та спалив 40% загального обсягу токенів.

SHIB інтегрований із Ethereum, що дозволяє використовувати такі програми, як ShibaSwap, децентралізовану біржу. Майбутні плани включають створення NFT-платформи та системи управління на основі DAO. Ці розробки роблять SHIB перспективним для ширшого використання в криптопросторі.

Dogecoin: Мемкоїн із зростаючою популярністю

Dogecoin — це криптовалюта, створена у 2013 році як весела альтернатива традиційним монетам. Символом Dogecoin є зображення собаки шиба-іну з популярного мема. На відміну від Bitcoin, у Dogecoin немає максимального обсягу пропозиції, і щохвилини генеруються 10,000 нових монет.

Спочатку сприйнятий як жарт, його вартість різко зросла у 2021 році завдяки підтримці в соціальних мережах і таких особистостей, як Ілон Маск. Потенціал Dogecoin полягає в його сильній спільноті та широкій впізнаваності.

SHIB і DOGE мають обмежений короткостроковий потенціал. DOGEN втілює розкіш і успіх для тих, хто шукає найкраще. Очікується зростання на 700% до кінця передпродажу та потенційна тисячократна прибутковість, слідуючи за успішними токенами, такими як BONK. DOGEN формує спільноту лідерів, пропонуючи реальну цінність та ексклюзивні привілеї для перших учасників.

Сайт: Dogen crypto

Джерело: Мінфін
сторінку переглядають 6 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами