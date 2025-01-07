Власники SHIB і DOGE, зверніть увагу: не пропустіть новий мемкоїн

Сцена мемкоїнів розігрівається з появою нового претендента, який привертає увагу. Експерти прогнозують приголомшливий стрибок вартості цього новачка на 20,000%. Любителі Shiba Inu та Dogecoin можуть знайти цю новину особливо цікавою, оскільки ця нова криптовалюта обіцяє сколихнути ринок своїм безпрецедентним потенціалом прибутковості.

DOGEN: Перший мемкоїн для альфа-самців, які хочуть тільки найкращого

Розкрийте свого внутрішнього альфа з DOGEN — мемкоїном, створеним для тих, хто хоче жити красиво. DOGEN — це альфа-пес, який ніколи не втрачає можливості виграти. Це токен для переможців, які не погоджуються на менше. Уявіть собі розкішні автомобілі, купи готівки та красивих жінок — це стиль життя Alpha DOGEN!

💎 HODL, як бос, завойовуйте ринок 💎

Готові жити, як Alpha DOGEN, і насолоджуватись найкращим у житті? DOGEN готується до зростання на 700% до кінця передпродажу — і це лише початок. З DOGEN ви маєте потенціал тисячократної прибутковості, оскільки мемкоїни стають головною тенденцією цього сезону альткоїнів.

Чим раніше ви інвестуєте, тим більше отримаєте! Це угода, якій будуть заздрити інші, а ви опинитеся на вершині.

⚡️ Пропустили зліт WIF, Popcat чи Ponke? ⚡️

DOGEN — новий гравець на мемкоїн-сцені Solana, поряд із BONK, WIF і Popcat, які відомі своїм вражаючим зростанням на 1000%. Наразі недооцінений, DOGEN готовий підняти цю криптоісторію на новий рівень і, можливо, встановити рекорди цього бичачого ралі.

🎉 Спільнота з реальною цінністю 🎉

DOGEN — це не просто короткостроковий хайп; це зростаючий рух. Команда DOGEN зосереджена на створенні процвітаючої спільноти альфа-лідерів, які не погоджуються на менше та готові домінувати на ринку. Токен пропонує реальну цінність: від захоплюючих кампаній до ексклюзивних привілеїв для перших учасників. DOGEN — це можливість стати частиною чогось тривалого.

DOGEN також має багаторівневу реферальну програму:

7% від кожного токена, купленого вашими прямими рефералами

2% із другого рівня

1% із третього рівня

Тримайте DOGEN, і нехай вам заздрять! Приєднуйтесь до армії DOGEN уже сьогодні та підкорюйте криптосвіт! 🚀

Shiba Inu (SHIB): Мемкоїн на базі Ethereum із зростаючим потенціалом

Shiba Inu (SHIB) — це мемкоїн, натхненний Dogecoin, але працює на блокчейні Ethereum. Його запустив у серпні 2020 року анонімний розробник на ім'я Ryoshi. SHIB стартував із загальним обсягом у 1 квадрильйон токенів, половину з яких було надіслано співзасновнику Ethereum Віталіку Бутеріну. Бутерін пожертвував значну частину коштів до Індійського фонду допомоги Covid та спалив 40% загального обсягу токенів.

SHIB інтегрований із Ethereum, що дозволяє використовувати такі програми, як ShibaSwap, децентралізовану біржу. Майбутні плани включають створення NFT-платформи та системи управління на основі DAO. Ці розробки роблять SHIB перспективним для ширшого використання в криптопросторі.

Dogecoin: Мемкоїн із зростаючою популярністю

Dogecoin — це криптовалюта, створена у 2013 році як весела альтернатива традиційним монетам. Символом Dogecoin є зображення собаки шиба-іну з популярного мема. На відміну від Bitcoin, у Dogecoin немає максимального обсягу пропозиції, і щохвилини генеруються 10,000 нових монет.

Спочатку сприйнятий як жарт, його вартість різко зросла у 2021 році завдяки підтримці в соціальних мережах і таких особистостей, як Ілон Маск. Потенціал Dogecoin полягає в його сильній спільноті та широкій впізнаваності.

SHIB і DOGE мають обмежений короткостроковий потенціал. DOGEN втілює розкіш і успіх для тих, хто шукає найкраще. Очікується зростання на 700% до кінця передпродажу та потенційна тисячократна прибутковість, слідуючи за успішними токенами, такими як BONK. DOGEN формує спільноту лідерів, пропонуючи реальну цінність та ексклюзивні привілеї для перших учасників.

Сайт: Dogen crypto