Шмигаль анонсував ще одну програму виплат для переселенців

У 2025 році продовжиться реалізація ініціативи «Зимова підтримка». У січні почне працювати ще одна програма — прийом заявок на субсидію для оренди житла для внутрішньо переміщених осіб. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

► Читайте сторінку фейсбук «Мінфіну»: головні фінансові новини

Що відомо про програму

«Це допоможе тисячам наших громадян у цей непростий час», — сказав він

Як зазначив Шмигаль, вже подано 11 млн заявок на виплату 1000 гривень за програмою «Зимова єПідтримка». Понад 8 млн українців уже отримали гроші.

«У січні цього року також почнеться виплата „Вчительської доплати“. Кожен учитель щомісячно буде додатково отримувати 1000 грн „на руки“ до своєї зарплати, а з вересня ця сума складе вже 2000 грн», — розповів прем'єр.

Читайте також: ВПО з січня почнуть отримувати субсидію на оренду житла

Шмигаль повідомив, що у межах Зимової підтримки також реалізується ініціатива єКнига. «Вже маємо більше 56 тисяч заявок від тих, кому у 2024 році виповнилося 18 років», — додав Шмигаль.

Субсидії для ВПО

У грудні уряд України затвердив нові правила надання субсидій для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) на оренду житла, які почнуть діяти з січня 2025 року

Тепер субсидію можуть отримати переселенці, які перемістилися в будь-який регіон України, підконтрольний уряду. Раніше допомога поширювалася на дев’ять областей.

Право на субсидію матимуть родини, які витрачають на оренду понад 20% своїх доходів (замість раніше встановлених 30%).