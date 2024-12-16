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16 грудня 2024, 18:47

У «клуб білого бізнесу» потрапили понад 8 тисяч компаній

Понад 8000 компаній автоматично потрапили до переліку платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства, так званого клубу білого бізнесу. Про це повідомив голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.

Понад 8000 компаній автоматично потрапили до переліку платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства, так званого клубу білого бізнесу.

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Список опублікують 19 грудня на новому сайті Державної податкової служби під назвою «Територія високого рівня довіри».

«Це представники великого, середнього та малого бізнесу, що мають найкращі показники податкової дисципліни. Загалом члени клубу сплачують 16,6% від загального обсягу надходжень до бюджету», — написав Гетманцев у Telegram.

До списку потрапили 4487 юридичних осіб на загальній системі оподаткування, 2359 компаній на третій групі єдиного податку, 1088 компаній на четвертій групі єдиного податку, 170 резидентів спеціального режиму Дія Сіті й 151 фізична особа-підприємець.

До реалізації проєкту вже залучено 576 комплаєнс-менеджерів, які забезпечують супровід компаній.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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0
R S
R S
16 грудня 2024, 21:27
#
Ждём 19 декабря, ознакомиться со списком.
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0
Kharakternyk
Kharakternyk
16 грудня 2024, 21:29
#
Корєша слуг.
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