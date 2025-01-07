Понад ¾ від всіх легковиків, що минулого року поповнили вітчизняний автопарк були вживані авто, ввезені з-за кордону. За 12 місяців 2024 року українці придбали понад 222,1 тис. таких авто. Це на 4% більше, ніж роком раніше, повідомляє Укравтопром.
7 січня 2025, 10:47
Автопарк України минулоріч поповнили понад 222,1 тисячі вживаних легковиків
► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
Який середній вік авто
Середній вік вживаних авто, які минулого року перейшли на українську реєстрацію, становив 9 років. Найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто — 47%. Далі йдуть: дизельні — 25%; електромобілі — 18%; авто з ГБО та гібриди — по 5%.
Лідером серед ввезеного секонд-хенду залишається Volkswagen Golf.
Читайте також: За рік українці придбали майже 70 тисяч нових авто. Топ-10 моделей
Топ — 10 найпопулярніших моделей
- VW Golf — 12164 од.;
- Renault Megane — 9608 од.;
- Skoda Octavia — 8083 од.;
- VW Passat — 6570 од.;
- VW Tiguan — 5988 од.;
- Nissan Leaf — 5511 од.;
- Audi Q5 — 5316 од.;
- Nissan Rogue — 4950 од.;
- Tesla Model 3 — 4639 од.;
- Mazda CX5 — 3851 од.
Вигідно оформлюйте ОСЦПВ на авто онлайн з Minfin.com.ua
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 5 незареєстрованих відвідувачів.
Коментарі - 1