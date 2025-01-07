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7 січня 2025, 10:47

Автопарк України минулоріч поповнили понад 222,1 тисячі вживаних легковиків

Понад ¾ від всіх легковиків, що минулого року поповнили вітчизняний автопарк були вживані авто, ввезені з-за кордону. За 12 місяців 2024 року українці придбали понад 222,1 тис. таких авто. Це на 4% більше, ніж роком раніше, повідомляє Укравтопром.

Понад ¾ від всіх легковиків, що минулого року поповнили вітчизняний автопарк були вживані авто, ввезені з-за кордону.
Фото: depositphotos

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Який середній вік авто

Середній вік вживаних авто, які минулого року перейшли на українську реєстрацію, становив 9 років. Найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто — 47%. Далі йдуть: дизельні — 25%; електромобілі — 18%; авто з ГБО та гібриди — по 5%.

Лідером серед ввезеного секонд-хенду залишається Volkswagen Golf.

Читайте також: За рік українці придбали майже 70 тисяч нових авто. Топ-10 моделей

Топ — 10 найпопулярніших моделей

  • VW Golf — 12164 од.;
  • Renault Megane — 9608 од.;
  • Skoda Octavia — 8083 од.;
  • VW Passat — 6570 од.;
  • VW Tiguan — 5988 од.;
  • Nissan Leaf — 5511 од.;
  • Audi Q5 — 5316 од.;
  • Nissan Rogue — 4950 од.;
  • Tesla Model 3 — 4639 од.;
  • Mazda CX5 — 3851 од.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

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Vlad UKR
Vlad UKR
7 січня 2025, 11:08
#
Автопарк пополнился очередным 10−15 летним Дорогим хламом)
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