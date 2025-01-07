Автопарк України минулоріч поповнили понад 222,1 тисячі вживаних легковиків

Понад ¾ від всіх легковиків, що минулого року поповнили вітчизняний автопарк були вживані авто, ввезені з-за кордону. За 12 місяців 2024 року українці придбали понад 222,1 тис. таких авто. Це на 4% більше, ніж роком раніше, повідомляє Укравтопром.