Канадський долар зріс до майже тритижневого максимуму стосовно американського долара, інвестори зважували повідомлення про те, що прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо піде у відставку і можливість економіки Канади уникнути широкомасштабних тарифів США.
Канадський долар підскочив на новинах про відставку Трюдо
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Відставка Трюдо
Трюдо оголосив про свій намір піти з посади лідера лібералів. Він збереже посаду прем'єр-міністра доти, доки партія не обере йому наступника. Про це повідомляє CNN.
Аналітики кажуть, що інвестори відреагували на політичну ясність після закликів до Трюдо піти у відставку з грудня, а також перспективу більш дружнього ринку уряду.
«Новина про те, що Трюдо піде у відставку, допомагає зміцнити зростання канадського долара», — сказав Нік Різ, старший аналітик валютного ринку в Monex Europe Ltd. «Ринки розчарувалися в Трюдо — його адміністрація керувала періодом економічної стагнації».
Прибутковість канадських облігацій зросла за кривою, слідуючи за рухами казначейських облігацій США.
Прибутковість 10-річних облігацій зросла на 1,8 базисних пунктів до 3,250%.
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