Канадський долар підскочив на новинах про відставку Трюдо

Канадський долар зріс до майже тритижневого максимуму стосовно американського долара, інвестори зважували повідомлення про те, що прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо піде у відставку і можливість економіки Канади уникнути широкомасштабних тарифів США.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Відставка Трюдо

Трюдо оголосив про свій намір піти з посади лідера лібералів. Він збереже посаду прем'єр-міністра доти, доки партія не обере йому наступника. Про це повідомляє CNN.

Аналітики кажуть, що інвестори відреагували на політичну ясність після закликів до Трюдо піти у відставку з грудня, а також перспективу більш дружнього ринку уряду.

«Новина про те, що Трюдо піде у відставку, допомагає зміцнити зростання канадського долара», — сказав Нік Різ, старший аналітик валютного ринку в Monex Europe Ltd. «Ринки розчарувалися в Трюдо — його адміністрація керувала періодом економічної стагнації».

Прибутковість канадських облігацій зросла за кривою, слідуючи за рухами казначейських облігацій США.

Прибутковість 10-річних облігацій зросла на 1,8 базисних пунктів до 3,250%.