Мінекології оцінило збитки від підриву Каховської ГЕС у $14 мільярдів

Збитки внаслідок підриву Каховської гідроелектростанції (ГЕС) сягнули близько $14 млрд. Про це повідомила міністр захисту довкілля та природних ресурсів Світлана Гринчук в інтервʼю телеканалу Рада.

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Матеріальні збитки

«Якщо говорити про матеріальний бік цих збитків, то нараховано майже 14 млрд доларів збитків, завданих руйнуванням Каховської греблі та втратою цих водних ресурсів», — сказала міністр.

Гринчук також зазначила, що обсяг втрачених водних ресурсів через підрив греблі можна порівняти з половиною запасів деяких африканських країн. Вона додала, що для України це також було відчутно, а тому все ще дуже актуальною є проблема водозабезпечення постраждалих регіонів.

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Підрив Каховської ГЕС

Російські війська 6 червня 2023 року підірвали Каховську ГЕС. В зоні підтоплення опинились 80 населених пунктів. Більшість з них на лівобережжі Херсонщини.