Україна збільшила експорт товарів на 15,7% — Держстат

Експорт товарів з України за січень — жовтень 2024 року сягнув $34,7 млрд, що на 15,7% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року. Імпорт українських товарів збільшився на 10% — до $57,4 млрд. Про це свідчать дані Державної служби статистики.

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«За січень-жовтень 2024 року експорт товарів становив $34 727,2 млн, або 115,7% порівняно із січнем-жовтнем 2023 року, імпорт — $57 431,5 млн, або 110,0%», — йдеться в повідомленні.

Відтак, негативне сальдо склало $22,7 млрд проти $22,2 за аналогічний період минулого року. Коефіцієнт покриття експортом імпорту становив 0,60 (за січень-жовтень 2023 року — 0,57).

Експорт

Серед груп товарів, експорт яких продемонстрував цьогоріч найбільше зростання:

електричні машини (+27,9,3%),

чорні метали (+18,0%),

зернові культури (+14,7%).

Імпорт

Імпорт збільшився у категоріях:

електричні машини (+33,6%),

реактори ядерні, котли, машини" (+23,2%)

засоби наземного транспорту, крім залізничного (+9,0%).

Водночас обсяги імпорту нафти та продуктів її переробки скоротилися на 14,1%.