Ціль Solana у $300 може підняти DOGE до $5, а DOGEN виросте на 30,000%

З наближенням Solana до позначки у $300 може початися ланцюгова реакція, яка підніме Dogecoin до $5. Водночас DOGEN має всі шанси злетіти на неймовірні 30,000%, досягнувши ціни у $5. Ці можливі стрибки викликають бурхливі обговорення у криптоспільноті. Що саме спричиняє ці прогнози, і чи зможуть криптовалюти досягти таких вражаючих цілей?

DOGEN святкує тріумф: перемога Трампа відправить його на Місяць

Вгадайте, хто незабаром приєднається до місячної місії Ілона Маска?

DOGEN, найсміливіша мем-монета для альфа-самців, готується до старту. Перемога Трампа на останніх виборах у США викликала ейфорію на криптовалютному ринку, особливо серед мем-монет.

Трамп і Маск — найкращі друзі мем-монет

Любов Дональда Трампа до криптовалют давно відома — у своїй передвиборчій кампанії він пообіцяв зробити США світовим лідером у цій сфері. Його союзником став ніхто інший, як Ілон Маск, відданий фанат Dogecoin (DOGE), який підтримує криптоініціативи і навіть приєднався до республіканців цього року. З такими знаковими фігурами, які розпалюють інтерес, мем-монети очікує бурхливий ріст!

DOGE злетів на 130% за тиждень! DOGEN стане новою зіркою з ростом на 500%

Після оголошення результатів виборів Dogecoin (DOGE) почав стабільно зростати: з $0.15 до $0.39 лише за тиждень.

DOGEN демонструє подібну тенденцію: почавши з $0.0003, він зараз торгується по $0.0013, що відповідає росту на 333%.

Із 13 етапами передпродажу DOGEN планує досягти ціни $0.0019 до моменту генерації токенів (TGE), що означає ріст на 500% від початкової вартості.

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Спільнота та реферальна програма DOGEN

Основою DOGEN є його сильна та активна спільнота — енергійна група інвесторів, готових скористатися наступною великою можливістю. Уже зібрано майже $4,000,000, що підтверджує привабливість DOGEN серед криптоентузіастів.

Унікальна багаторівнева реферальна програма DOGEN винагороджує участь спільноти:

7% у USDT за прямі реферали

2% за реферали другого рівня

1% за реферали третього рівня

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Монета SOL від Solana: швидка та масштабована блокчейн-платформа для децентралізованих додатків

Solana — це блокчейн-платформа, орієнтована на масштабованість і швидкі транзакції. Вона підтримує децентралізовані додатки, схожі на Ethereum і Cardano. SOL — це нативна криптовалюта Solana, що використовується для транзакцій, запуску програм і винагороди учасників мережі.

Архітектура Solana розроблена для високої швидкості без шардінгу або рішень другого рівня, що робить її привабливою для розробників та інвесторів. Монета SOL зберігає цінність, підтримуючи екосистему Solana і забезпечуючи доступ до її проєктів. У поточному ринковому циклі її потенціал зумовлений технологією та зростаючим інтересом до масштабованих блокчейн-рішень.

Dogecoin: мем-монета зростаючої популярності

Dogecoin — це криптовалюта, створена у 2013 році як весела альтернатива традиційним монетам. Вона використовує зображення собаки породи шиба-іну з популярного мема як логотип. На відміну від Bitcoin, Dogecoin не має максимального запасу, і кожні 10,000 нових монет видобуваються щохвилини.

Спочатку сприймана як жарт, її вартість злетіла у 2021 році завдяки соціальним мережам і підтримці таких людей, як Ілон Маск. Цей ріст продемонстрував, як онлайн-спільноти можуть впливати на ринки. Потенціал Dogecoin полягає у його сильній спільноті та широкій впізнаваності.

Хоча SOL і DOGE мають менший короткостроковий потенціал, DOGEN виділяється. Ця монета, націлена на розкіш і успіх, очікує 700% зростання до завершення передпродажу та можливого тисячократного зростання в майбутньому. Імітуючи такі токени, як BONK і Popcat, DOGEN будує спільноту лідерів і пропонує реальні переваги з ексклюзивними бонусами для ранніх інвесторів.

Сайт: https://dogen.meme/