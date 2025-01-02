Фонд гарантування розпочав виплати коштів вкладникам Комінвестбанку

З 2 січня 2025 року Фонд гарантування вкладів фізичних осіб розпочинає виплати коштів вкладникам АТ «Комерційний інвестиційний банк» . Про це йдеться у повідомленні Фонду.

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Що відомо

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб розпочинає виплати коштів вкладникам АТ «Комерційний інвестиційний банк» за:

договорами банківського вкладу, строк дії яких закінчився до 05 грудня 2024 року включно

договорами банківського рахунку (поточні рахунки).

«Кошти вкладникам банку за цими договорами відшкодовуються в повному розмірі вкладу, включаючи відсотки, нараховані станом на кінець дня 5 грудня 2024 року. Вклади в іноземній валюті відшкодовуються у гривні, перераховані за курсом НБУ станом на кінець дня 5 грудня 2024 року», — йдеться у повідомленні.

Як отримати виплати

Виплати коштів вкладникам здійснюються через банки-агенти Фонду, що підключені до Автоматизованої системи виплат Фонду.

Отримати відшкодування вкладники можуть безпосередньо у відділенні одного із банків-агентів Фонду або дистанційно, без фізичного відвідування відділення банку.

Дистанційні виплати здійснюють 6 банків-агентів: Приватбанк, Укргазбанк, банк Південний, ПУМБ, Таскомбанк та Сенс банк.

Виплати також проводяться за допомогою мобільного додатку «Дія» і їх здійснюють 5 банків-агентів Фонду: Приватбанк, Укргазбанк, ПУМБ, Універсалбанк та Ідея Банк.