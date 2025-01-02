Гетманцев похвалився, що бюджет України отримав в результаті детінізації $2,5 млрд

$2,5 млрд — стільки отримав бюджет України в результаті детінізації. Про це в телеграм-каналі написав голова Податкового комітету Данило Гетманцев .

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

«У 2024 році до загального фонду держбюджету надійшло (сальдо) 1 036,8 млрд грн, що на 422,3 млрд грн, або +68,7% ніж у мирному 2021 році. Якщо ж порівнювати з 2023 роком, то надходження цього року на +40% або +296,5 млрд грн більше», — написав Гетманцев.

Ще раз, + 68,7% до мирного 2021 року та +40% до 2023 року, уточнив Гетманцев.

«Це попри війну, падіння економіки, виклики з якими стикався бізнес, релокацію. Це не просто цифри, не просто вимога бізнесу для забезпечення рівних та справедливих правил оподаткування. Це зброя, яка так необхідна для нашого захисту, для нашої перемоги», — зазначив голова Податкового комітету.