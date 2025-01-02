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2 січня 2025, 12:51

Гетманцев похвалився, що бюджет України отримав в результаті детінізації $2,5 млрд

$2,5 млрд — стільки отримав бюджет України в результаті детінізації. Про це в телеграм-каналі написав голова Податкового комітету Данило Гетманцев.

$2,5 млрд — стільки отримав бюджет України в результаті детінізації.
Фото: depositphotos

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«У 2024 році до загального фонду держбюджету надійшло (сальдо) 1 036,8 млрд грн, що на 422,3 млрд грн, або +68,7% ніж у мирному 2021 році. Якщо ж порівнювати з 2023 роком, то надходження цього року на +40% або +296,5 млрд грн більше», — написав Гетманцев.

Ще раз, + 68,7% до мирного 2021 року та +40% до 2023 року, уточнив Гетманцев.

«Це попри війну, падіння економіки, виклики з якими стикався бізнес, релокацію. Це не просто цифри, не просто вимога бізнесу для забезпечення рівних та справедливих правил оподаткування. Це зброя, яка так необхідна для нашого захисту, для нашої перемоги», — зазначив голова Податкового комітету.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
+107
Ramo
Ramo
2 січня 2025, 13:15
#
Не внаслідок детенізації, а внаслідок підняття податків для легального бізнесу, девальвації національної валюти на 10% та інфляції. Боротьбу з тіньовою еконмікою Гетьманцев та ко програли. Зелені не вміють, нічого не вміють в державному управлінні, девальвують все, до чого торкаються. Дайте їм ще шанс)
+
0
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
2 січня 2025, 14:14
#
Как я понимаю в «надходження» он включил кредиты и помощь других стран ?
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