За рік біткоїн зріс більше ніж удвічі на тлі схвалення ETF й поверення Трампа

У 2024 році біткоїн більш ніж подвоївся завдяки схваленню регулятором ринків США біржових фондів, прив'язаних до його спотової ціни, та оптимізму щодо послаблення регуляторних перешкод після повернення Дональда Трампа до Білого дому. Про це пише Reuters.

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Перша криптовалюта досягла позначки в $100 000 на початку грудня, що викликало оптимізм серед прихильників цього класу активів.

За даними CoinGecko, зростання біткоїна на 120% цього року та майже 50% стрибок Ethereum, другої за величиною криптовалюти, привели до того, що ринкова вартість сектору досягла приблизно $3,5 трлн.

На думку аналітиків, у 2025 році очікується ще більше зростання.