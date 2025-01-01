Експорт ІТ-послуг з України впав на $44 мільйони

Обсяг експорту ІТ-послуг з України в листопаді цього року склав $520 млн. Це на $12 млн менше ніж минулого місяця ($532 млн) і на $44 млн менше, ніж у листопаді 2023 року ($564 млн), повідомляє ain.ua із посиланням на дані НБУ .

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Експорт українських ІТ-послуг

Експорт українських ІТ-послуг до США у листопаді становив $184 млн ($233 млн у листопаді 2023 року).

Сукупний експорт української ІТ-індустрії за 11 місяців 2024 року зменшився до $5,8 млрд, за аналогічний період минулого року цей показник рік становив $6,1 млрд.

Читайте: Український IT-експорт продовжує падіння (інфографіка)

Найвищий місячний обсяг експорту цього року зафіксували у березні — $565 млн, тоді як найнижчий був у серпні — $507 млн.

Нагадаємо

Падіння обсягів експорту IT-послуг, яке розпочалося ще у 2023 році, триває. Навіть при оптимістичному сценарії на кінець 2024 року зменшення обсягів буде на рівні щонайменше 4% порівняно з 2023 роком. А при песимістичному цей показник сягне — 6%.