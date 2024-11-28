Український IT-експорт продовжує падіння (інфографіка)

Падіння обсягів експорту IT-послуг, яке розпочалося ще у 2023 році, триває. Навіть при оптимістичному сценарії на кінець 2024 року зменшення обсягів буде на рівні щонайменше 4% порівняно з 2023 роком. А при песимістичному цей показник сягне — 6%. Про це йдеться в дослідженні IT Research Ukraine 2024 Львівського ІТ Кластеру.

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Таким чином у підсумку варто очікувати $6,3−6,45 млрд. Відтак, у 2024 рік технологічна індустрія другий рік поспіль не покаже росту в порівнянні з минулим роком.

Однак попри виклики повномасштабної війни, технологічна галузь залишається однією з ключових в українській економіці та забезпечує значні валютні надходження.

ІТ-сектор — найбільший експортер послуг в Україні: від загального обсягу послуг комп'ютерні послуги складають 38%. Та посідає 2 місце в загальній структурі українського експорту, після експорту продовольчих товарів.

Частка ІТ у валовому внутрішньому продукті зменшилася на фоні зростання ВВП та становить 4,4%.

IT-компанії

Наразі в Україні 2118 активних верифікованих ІТ-компаній. З них сервісних — половина, а саме 47% - аутсорсингові та 3% аутстафінгові. Ще 31% компаній — продуктові, решта мають змішану бізнес-модель.

Українські техкомпанії продовжують відкривати нові офіси, однак здебільшого за кордоном.

З 51% СЕО, що планують розширити свої представництва, більш ніж третина хоче зробити це в іншій країні. Найпопулярніший вибір нової локації - Польща.

Крім того, 6% СЕО планують закрити офіс в Україні.

Кількість фахівців, задіяних в ІТ, цього року зменшилася — на 1,6% і наразі налічує 302 тис. спеціалістів. Із них 238 тис. живуть і працюють в Україні.

Зменшилася і кількість українських фахівців за кордоном на 3%, порівняно з минулим роком. Наразі їх чисельність сягає 62 000−64 000, на противагу 65 000 торік.

У досліжденні зазначається, що Україна багата на висококваліфіковані технічні таланти: понад 43% мають загальний досвід роботи в ІТ більше 6 років, з них 9% - понад 15 років. А більш ніж 82% з усього пулу технічних талантів — спеціалісти кваліфікації Middle, Senior та Lead.

Майже половина зайнятих в IT-галузі здобули або здобувають освітню технічну спеціалізацію, повʼязану з компʼютерними науками. Втім, залученими до роботи в ІТ-галузі все частіше стають випускники нетехнічних спеціальностей. У 2023 році частка таких становила 35,6%, а в цьому — 39,2.

Портрет IT-спеціаліста: дохід та витрати

В Україні найбільше IT-фахівців у віковій категорії від 26 до 35 років. Кількість ІТ-спеціалістів в Україні до 25 років зменшується. А середній вік фахівця дещо зріс — до 31,5 років. Значна частина спеціалістів, майже 68%, не мають дітей.

Більшість, а саме 44,2% ІТ-фахівців України, все ще залучені до роботи сервісних компаній. Це на 6,9% менше ніж було минулоріч.

Натомість частка спеціалістів, що працюють у продуктових компаніях та стартапах зросла на 4,2% і нині становить 36,4%.

Ще 17,4% техфахівців залучені до компаній зі змішаною бізнес-моделлю, а 2% обрали інші типи компаній.

Медіана доходу техфахівця в Україні зменшилася на 1,7% порівняно з 2023 роком і становить $2 590. Водночас більша частина опитаних зазначили, що зросли і їхні витрати: 75,6% у 2024 році на противагу 72,9% торік.

Найбільша частка доходу йде на базові потреби — оренда житла, харчування тощо. На решту статей виділяють в середньому не більше 23%.

91,3% айтівців скеровують частину бюджету на благодійність. З них 5% донатять більше чверті доходу. Середній чек на благодійність одного ІТ-фахівця щомісяця становить $235.