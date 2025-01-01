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1 січня 2025, 9:16

У 2024 році Міністерство фінансів залучило $41,7 млрд зовнішнього фінансування

У 2024 році до державного бюджету надійшло $41,7 млрд зовнішнього фінансування. Про це йдеться у повідомленні Міністерства.

У 2024 році до державного бюджету надійшло $41,7 млрд зовнішнього фінансування.
Фото: depositphotos

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Зовнішнє фінансування

Грантові кошти, які надаються на безповоротних умовах, склали близько $12,6 млрд, 30% від загального обсягу фінансування. Водночас усі позики Україна отримувала на пільгових умовах.

Найбільші донори

Найбільшими донорами бюджетної підтримки у 2024 році є: Європейський Союз, Сполучені Штати Америки, Міжнародний Валютний Фонд, Японія, Світовий банк, Канада, Великобританія.

Також у поточному році Україна вперше отримала бюджетну підтримку від Республіки Корея та Банку розвитку Ради Європи. Співпраця з міжнародними партнерами посилюється, а географія продовжує розширюватися.

Читайте: Україна отримає $15 млрд від США. Кошти забезпечені активами рф

Важливим досягненням є залучення у 2024 році першого траншу коштів, що будуть забезпечені майбутніми доходами від заморожених активів рф у межах G7 ERA Mechanism обсягом $50 млрд. $1 млрд було залучено від Сполучених Штатів через програму Світового банку Second Growth Foundations Development Policy Loan. Вперше росія фактично починає платити за збитки, завдані Україні.

Куди направили кошти

Усі кошти від міжнародних партнерів були спрямовані на пріоритетні видатки держбюджету. Мінфін тісно співпрацює з донорами для забезпечення моніторингу цільового використання кожного долара наданої фінансової допомоги. Довіра партнерів є ключовим активом у продовженні співпраці.

Загалом від початку повномасштабної війни, міжнародні партнери спрямували до України понад $115 млрд.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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