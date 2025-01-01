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1 січня 2025, 12:15

Крипто гіганти ставлять на Catzilla — зірка, яка, як очікується, обійде TRX та ADA

Основні гравці криптовалютного світу звертають увагу на нового претендента. Цей актив, відомий як Catzilla, набирає популярності і обіцяє потрясти ринок. Деякі прогнози вказують на те, що він може перевершити такі усталені монети, як TRX і ADA наступного року, привертаючи увагу інвесторів і ентузіастів.

Основні гравці криптовалютного світу звертають увагу на нового претендента.

Catzilla руйнує хаос: мемкойн для воїнів криптомира

У світі, де фінансова свобода здається недосяжною, з'являється нова можливість — Catzilla! Цей мемкойн, народжений в бурю мем-культури та готовий до вибухового зростання, — саме той токен, на який чекали інвестори!

14 етапів. Безмежний потенціал.
Легендарний кіт-воїн, який має кілька життів, Catzilla пропонує вам 14 шансів отримати потужний токен $CATZILLA до того, як він стане публічним. Уявіть, як ваші доходи можуть зрости на 700%, починаючи з 1 етапу і до 14-го! Catzilla розвивається з кожним етапом предпродажу, наближаючи вас до фінансової перемоги з кожним кроком.

Але будьте обережні, товариші воїни — час іде, і тільки швидкі та сміливі зможуть отримати свою частку непереможної сили Catzilla.

Заберіть свою частку, поки Catzilla не розтоптала конкуренцію в пух і прах!

Коти захоплюють світ: забудьте про собак — все про котячі гроші

Криптовалютний світ роками сходив з розуму від собак, але зараз настав час, щоб коти вибороли своє місце на вершині. MEW та Popcat — це нові котячі сенсації, які доводять, що собаки можуть потрапляти в заголовки, але коти приносять реальні прибутки.

MEW: муркотливий шлях до топ-15 мемкойнів, цей кмітливий котик показав зростання на 103,7% всього за три місяці.
Popcat: цей не просто стрибнув, він злетів, показавши приголомшливий ріст на 157,44%.

Це не випадкові успіхи. Коти в пошуках, заявляючи свої права на трон мемкойнів. І якщо вам сподобалися MEW та Popcat, чекайте, поки Catzilla не вийде на сцену. Забудьте про погоню за хвостами — ось де справжня боротьба.

Місія: знищити ринок. Переписати правила.

Catzilla прийшла, щоб зруйнувати старі системи, які стримують вас. Час побудувати новий світ, в якому ви, воїни криптовсесвіту, підніметеся і заберете те, що вам належить. З кожним етапом цієї предпродажу сили прибутку стають сильнішими.

Час минає, і можливість приєднатися до армії Catzilla не буде тривати вічно. Прибутки обіцяють бути вибуховими, і тільки ті, хто досить сміливі, щоб скористатися цим моментом, побачать, як їхні доходи зростають, як рівень сили справжнього аніме-героя.

Приєднуйтесь зараз, дивіться, як Catzilla руйнує ринок, і приносите хаос конкуренції!

TRON (TRX): децентралізація створення контенту та розширення можливостей творців

TRON (TRX) — це блокчейн-платформа, запущена в 2017 році Фондом Tron. Її мета — надати творцям цифрового контенту повні права власності, усуваючи посередників, таких як YouTube і Facebook. Це дозволяє творцям отримувати прямі винагороди від споживачів, збільшуючи їхні доходи. TRON підтримує смарт-контракти та децентралізовані додатки (dApps), пропонуючи альтернативу Ethereum з нижчими транзакційними комісіями. Його модель транзакцій, схожа на модель Bitcoin, використовує публічний реєстр для прозорості. У поточному ринковому циклі фокус TRON на децентралізацію Інтернету та розширення екосистеми може зацікавити розробників і користувачів, які шукають блокчейн-рішення для створення і обміну контентом.

Cardano (ADA): стійка та масштабована криптовалютна платформа

Cardano — це блокчейн-платформа, призначена для смарт-контрактів, яка дозволяє створювати децентралізовані додатки, токени та ігри. Її криптовалюта, ADA, дозволяє користувачам зберігати вартість, здійснювати платежі та брати участь у ставках на мережі. Cardano використовує енергоефективну систему Proof-of-Stake під назвою Ouroboros, що робить її більш стійкою порівняно з традиційними методами. Блокчейн має два шари: один для транзакцій і один для смарт-контрактів, що покращує здатність обробляти велику кількість транзакцій на секунду. Завдяки цим особливостям ADA має потенціал. У поточному ринковому циклі монета виглядає перспективною завдяки своєму фокусу на стійкості та масштабованості.

Висновок

Хоча TRX та ADA мають менший короткостроковий потенціал, Catzilla з'являється як справжній герой мемкойнів для фінансової свободи. З 700% ROI на предпродажу, починаючи з $0,0002 і зростаючи до $0,0016 за 14 етапів, і потрійною утилітою — управління, стимули, стейкінг — Catzilla об'єднує ентузіастів для руйнування токсичних систем. Отримайте токени $CATZILLA і приєднуйтесь до боротьби з криптовалютними злочинцями.

Сайт: Catzilla ($CATZILLA)

Джерело: Мінфін
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