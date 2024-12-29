Швейцарія виділила Україні $26,7 мільйона на ремонт залізничних колій

В Україну за підтримки уряду Швейцарії було поставлено комплекти рейкових скріплень для ремонту понад 500 кілометрів колій. Про це повідомили у Міністерстві розвитку громад та територій України.

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Зокрема, було поставлено 1 260 360 комплектів рейкових скріплень для ремонту колій в межах проєкту з екстреної підтримки для покращення та відновлення залізничної інфраструктури України. Загальна вартість гранту становила $26,7 млн.

Крім того, завдяки підтримці Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) забезпечено будівництво об'єктів додаткової розподіленої генерації потужністю до 270 МВт у межах проєкту «Участь, А Т „Укрзалізниця“ в загальнодержавній системі розподіленої генерації» вартістю 180 млн євро.

За проєктом «Оновлення парку електровозів АТ «Укрзалізниця» планується оновлення парку електровозів подвійного живлення на суму 300 млн євро.

«За підтримки Світового банку поставлено 200 фітингових платформ, 18 модульних мостів та 89 одиниць техніки за програмою RELINC (сума гранту — $50 млн). Триває підготовка до закупівлі електровозів та портового навантажувального обладнання ($230 млн)», — додали у міністерстві.