Ердоган анонсував зниження ключових ставок у Туреччині у 2025 році

Ключові ставки в Туреччині знизяться у 2025 році, заявив президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган під час виступу в провінції Бурса, пише Bloomberg.

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Що відомо

«Ми обов'язково почнемо знижувати відсоткові ставки з 2025 р. Відсоткові ставки знизяться, інфляція також знизиться», — сказав він.

Для зниження інфляції, окрім грошово-кредитної політики, використовуватимуться й інші інструменти, додав Ердоган.

Нагадаємо

26 грудня Центробанк Туреччини вперше майже за два роки знизив ключову ставку на 250 б. п. до 47,5%. Базова інфляція товарів залишається низькою, а покращення ситуації з інфляцією у сфері послуг стало помітнішим, додав регулятор.

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Ставку було збільшено до 50% у березні цього року. Регулятор зазначав, що жорстка грошово-кредитна політика зберігатиметься доти, доки спостерігатиметься стійке зниження темпів базової місячної інфляції. Після цього регулятор встановлював ключову ставку лише на рівні 50% річних.