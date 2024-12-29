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29 грудня 2024, 12:10

Type-C: В ЄС почала діяти норма про єдиний зарядний кабель

В Європейському Союзі у суботу, 28 грудня, набрав чинності закон щодо єдиного зарядного пристрою для портативної електронної техніки, як-от смартфонів, планшетів, камер чи колонок. Про це повідомляється в дописі на сторінці Європейського парламенту в соцмережі Х.

В Європейському Союзі у суботу, 28 грудня, набрав чинності закон щодо єдиного зарядного пристрою для портативної електронної техніки, як-от смартфонів, планшетів, камер чи колонок.
Фото: depositphotos

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Деталі

«Від сьогодні всі нові мобільні телефони, планшети, цифрові камери, навушники, колонки, клавіатури та багато іншої електроніки, що продаються в ЄС, повинні бути обладнані зарядним портом USB Type-C. Незалежно від виробника», — йдеться у повідомленні.

В ЄП наполягають, що це сприятиме економії грошей користувачів і збереженню довкілля.

Зокрема, на думку європейських законодавців, це допоможе зменшити кількість відходів за рахунок зменшення кількості невикористаних кабелів.

Нагадаємо

У 2022 році члени Європейського парламенту більшістю голосів підтримали відмову від альтернативних методів заряджання. Це означає, що всі малі та середні портативні електронні пристрої, які продаються в ЄС, повинні бути оснащені портами USB Type-C. Технологія швидкої зарядки також має бути стандартизована на всіх пристроях.

Окрім того, нові правила передбачають, що споживачі зможуть відмовитися від нового зарядного кабелю з кожним придбаним пристроєм.

Виробники ноутбуків повинні будуть підпорядкуватися цим правилам з весни 2026 року.

За підрахунками ЄП, нові правила призведуть до частішого повторного використання зарядних пристроїв і допоможуть споживачам заощадити до 250 мільйонів євро на рік на непотрібних покупках.

На утилізовані та невикористані зарядні пристрої щорічно в ЄС припадає близько 11 000 тонн електронних відходів, вказували європейські законодавці.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 5

+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
29 грудня 2024, 14:17
#
Type-C для ноутбуков — это жесть…
+
0
kingcity
kingcity
29 грудня 2024, 14:25
#
«Виробники ноутбуків повинні будуть підпорядкуватися цим правилам з весни 2026 року» — може ще до цього часу образумляться і передумають ? :)
+
0
Іван Іовенко
Іван Іовенко
29 грудня 2024, 15:13
#
Чому?
+
0
Три літри
Три літри
29 грудня 2024, 15:31
#
Нормально працює, не гірше ніж старий розʼєм.
+
0
Mini Mi
Mini Mi
29 грудня 2024, 15:58
#
Ничем не хуже DC и может выдавать то же напряжение и силу тока.
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